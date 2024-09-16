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Инвесткомпания Apollo купила долю нефтегазовой компании за $1 млрд - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Инвесткомпания Apollo купила долю нефтегазовой компании за $1 млрд
Инвесткомпания Apollo купила долю нефтегазовой компании за $1 млрд - 16.09.2024, ПРАЙМ
Инвесткомпания Apollo купила долю нефтегазовой компании за $1 млрд
Американская компания по управлению инвестициями Apollo Global Management приобретает примерно за 1 миллиард долларов долю в BP Pipelines TAP Limited, которая... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T13:36+0300
2024-09-16T13:36+0300
apollo global
bp
нефтегазовая отрасль
инвестиции
покупка акций
дочка
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Американская компания по управлению инвестициями Apollo Global Management приобретает примерно за 1 миллиард долларов долю в BP Pipelines TAP Limited, которая владеет 20% оператора Трансадриатического трубопровода (TAP), говорится в релизе британской энергетической BP. "BP и Apollo сегодня объявили о заключении соглашения о покупке управляемыми Apollo фондами (Apollo Funds) неконтрольного пакета акций BP Pipelines TAP Limited, дочерней компании BP, владеющей 20% акций Trans Adriatic Pipeline AG (TAP), в рамках сделки стоимостью около 1 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. BP после завершения сделки останется контролирующим акционером BP Pipelines TAP Limited, сообщается в релизе. Завершение сделки ожидается в четвертом квартале текущего года после получения необходимых одобрений, указывается в сообщении. Trans Adriatic Pipeline AG является владельцем и оператором ключевого инфраструктурного актива для удовлетворения европейского спроса на энергоносители - последнего участка трубопроводной системы Южный газовый коридор, говорится в релизе. По Трансадриатическому трубопроводу природный газ с месторождения Шахдениз (оператор - BP) в азербайджанском секторе Каспийского моря транспортируется на рынки Европы, такие как Греция и Италия, отмечается в сообщении. Транспортировка азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу началась с 31 декабря 2020 года. В феврале текущего года пресс-служба азербайджанского минэнерго сообщала, что за 3 года через Южный газовый коридор в Европу было поставлено более 31 миллиарда кубометров природного газа. BP - британская компания, входящая в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Работает в 61 стране, штат составляет 87,8 тысячи сотрудников.
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apollo global, bp, нефтегазовая отрасль, инвестиции, покупка акций, дочка
Apollo Global, BP, нефтегазовая отрасль, инвестиции, покупка акций, дочка
13:36 16.09.2024
 
Инвесткомпания Apollo купила долю нефтегазовой компании за $1 млрд

Инвесткомпания Apollo покупает долю "дочки" BP примерно за $1 млрд

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Американская компания по управлению инвестициями Apollo Global Management приобретает примерно за 1 миллиард долларов долю в BP Pipelines TAP Limited, которая владеет 20% оператора Трансадриатического трубопровода (TAP), говорится в релизе британской энергетической BP.
"BP и Apollo сегодня объявили о заключении соглашения о покупке управляемыми Apollo фондами (Apollo Funds) неконтрольного пакета акций BP Pipelines TAP Limited, дочерней компании BP, владеющей 20% акций Trans Adriatic Pipeline AG (TAP), в рамках сделки стоимостью около 1 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
BP после завершения сделки останется контролирующим акционером BP Pipelines TAP Limited, сообщается в релизе. Завершение сделки ожидается в четвертом квартале текущего года после получения необходимых одобрений, указывается в сообщении.
Trans Adriatic Pipeline AG является владельцем и оператором ключевого инфраструктурного актива для удовлетворения европейского спроса на энергоносители - последнего участка трубопроводной системы Южный газовый коридор, говорится в релизе. По Трансадриатическому трубопроводу природный газ с месторождения Шахдениз (оператор - BP) в азербайджанском секторе Каспийского моря транспортируется на рынки Европы, такие как Греция и Италия, отмечается в сообщении.
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Транспортировка азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу началась с 31 декабря 2020 года. В феврале текущего года пресс-служба азербайджанского минэнерго сообщала, что за 3 года через Южный газовый коридор в Европу было поставлено более 31 миллиарда кубометров природного газа.
BP - британская компания, входящая в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Работает в 61 стране, штат составляет 87,8 тысячи сотрудников.
 
Apollo GlobalBPнефтегазовая отрасльинвестициипокупка акцийдочка
 
 
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