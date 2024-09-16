https://1prime.ru/20240916/pokushenie-851585882.html

Стали известны подробности второго покушения на Трампа

Стали известны подробности второго покушения на Трампа - 16.09.2024, ПРАЙМ

Стали известны подробности второго покушения на Трампа

Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа находится под стражей, объявил действующий глава... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T05:46+0300

2024-09-16T05:46+0300

2024-09-16T05:49+0300

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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа находится под стражей, объявил действующий глава государства Джо Байден."Я высоко оцениваю работу Секретной службы и ее партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения", - подчеркнул глава Белого дома, добавив, что в США нет места любому виду насилия. Демократ пообещал обеспечить Трампу защиту на максимальном уровне. Он также сообщил, что положительный исход инцидента стал для него облегчением.Телеканал CNN передает, что американские разведывательные структуры ранее сообщали об угрозе покушения на самого Трампа и членов его семьи со стороны Ирана.Сам Трамп, комментируя ситуацию, шутит о том, что не смог завершить партию игры в гольф из-за покушения. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на близкие к политику источники.В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.

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