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Стали известны подробности второго покушения на Трампа - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Стали известны подробности второго покушения на Трампа
Стали известны подробности второго покушения на Трампа - 16.09.2024, ПРАЙМ
Стали известны подробности второго покушения на Трампа
Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа находится под стражей, объявил действующий глава... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T05:46+0300
2024-09-16T05:49+0300
происшествия
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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа находится под стражей, объявил действующий глава государства Джо Байден."Я высоко оцениваю работу Секретной службы и ее партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения", - подчеркнул глава Белого дома, добавив, что в США нет места любому виду насилия. Демократ пообещал обеспечить Трампу защиту на максимальном уровне. Он также сообщил, что положительный исход инцидента стал для него облегчением.Телеканал CNN передает, что американские разведывательные структуры ранее сообщали об угрозе покушения на самого Трампа и членов его семьи со стороны Ирана.Сам Трамп, комментируя ситуацию, шутит о том, что не смог завершить партию игры в гольф из-за покушения. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на близкие к политику источники.В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.
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покушение на дональда трампа, дональд трамп, выборы в сша, сша, фбр
Происшествия, покушение на Дональда Трампа, Дональд Трамп, выборы в США, США, ФБР
05:46 16.09.2024 (обновлено: 05:49 16.09.2024)
 
Стали известны подробности второго покушения на Трампа

CNN: разведструктуры США предупреждали Трампа об угрозе покушения со стороны Ирана

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанк%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа находится под стражей, объявил действующий глава государства Джо Байден.
"Я высоко оцениваю работу Секретной службы и ее партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения", - подчеркнул глава Белого дома, добавив, что в США нет места любому виду насилия.
Демократ пообещал обеспечить Трампу защиту на максимальном уровне. Он также сообщил, что положительный исход инцидента стал для него облегчением.
Телеканал CNN передает, что американские разведывательные структуры ранее сообщали об угрозе покушения на самого Трампа и членов его семьи со стороны Ирана.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
На Трампа совершили покушение, сообщила конгрессвумен Грин
Вчера, 22:15
Сам Трамп, комментируя ситуацию, шутит о том, что не смог завершить партию игры в гольф из-за покушения. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на близкие к политику источники.
В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.
 
Происшествияпокушение на Дональда ТрампаДональд Трампвыборы в СШАСШАФБР
 
 
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