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Илон Маск указал на причастных к покушению на Трампа - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Илон Маск указал на причастных к покушению на Трампа
Илон Маск указал на причастных к покушению на Трампа - 16.09.2024, ПРАЙМ
Илон Маск указал на причастных к покушению на Трампа
Влиятельные сторонники демократов в США призывали к убийству экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, считает... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T11:17+0300
2024-09-16T11:17+0300
политика
дональд трамп
выборы в сша
демократическая партия сша
илон маск
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Влиятельные сторонники демократов в США призывали к убийству экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, считает американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск."Они активно призывали людей убить Трампа", - подчеркнул Маск в социальной сети Х, отвечая на дискуссию пользователей, поддерживающих позицию демократической партии.Маск обратил внимание, что сооснователь социальной сети LinkedIn миллиардер Рид Хоффман, являющийся донором Демократической партии, заявил на кинофестивале Sundance, что Трампу нужно стать "настоящим мучеником". Маск подчеркнул, что, по сути, это означает, что он должен "умереть в реальной жизни". В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.
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дональд трамп, выборы в сша, демократическая партия сша, илон маск, покушение на дональда трампа
Политика, Дональд Трамп, выборы в США, Демократическая партия США, Илон Маск, покушение на Дональда Трампа
11:17 16.09.2024
 
Илон Маск указал на причастных к покушению на Трампа

Илон Маск: демократы активно призывали к убийству Трампа

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Влиятельные сторонники демократов в США призывали к убийству экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, считает американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.
"Они активно призывали людей убить Трампа", - подчеркнул Маск в социальной сети Х, отвечая на дискуссию пользователей, поддерживающих позицию демократической партии.
Маск обратил внимание, что сооснователь социальной сети LinkedIn миллиардер Рид Хоффман, являющийся донором Демократической партии, заявил на кинофестивале Sundance, что Трампу нужно стать "настоящим мучеником". Маск подчеркнул, что, по сути, это означает, что он должен "умереть в реальной жизни".
В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.
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ПолитикаДональд Трампвыборы в СШАДемократическая партия СШАИлон Маскпокушение на Дональда Трампа
 
 
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