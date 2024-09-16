https://1prime.ru/20240916/pokushenie-851593964.html

Песков назвал заботой Вашингтона связь покушения на Трампа с Украиной

Песков назвал заботой Вашингтона связь покушения на Трампа с Украиной - 16.09.2024, ПРАЙМ

Песков назвал заботой Вашингтона связь покушения на Трампа с Украиной

Контакты подозреваемого в покушении на убийство Дональда Трампа с Украиной - забота Вашингтона, а не Москвы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T12:44+0300

2024-09-16T12:44+0300

2024-09-16T12:46+0300

политика

сша

россия

кремль

дмитрий песков

покушение на дональда трампа

дональд трамп

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Контакты подозреваемого в покушении на убийство Дональда Трампа с Украиной - забота Вашингтона, а не Москвы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь надо думать не нам, здесь надо думать специальным службам США. В любом случае, игра с огнем имеет свои последствия", - подчеркнул Песков, общаясь с российскими журналистами.Он также повторил, что Кремль не вмешивался раньше и не намерен вмешиваться сейчас в американские внутриполитические процессы.Очередная попытка нападения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По сведениям телеканала Fox News, арестован 58-летний Райан Уэсли Раут. Конгрессвумен Тейлор Грин отмечала, что этот человек был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и набирал добровольцев для участия в боях.

https://1prime.ru/20240916/pokushenie-851585882.html

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сша, россия, кремль, дмитрий песков, покушение на дональда трампа, дональд трамп