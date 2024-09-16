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Песков назвал заботой Вашингтона связь покушения на Трампа с Украиной - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал заботой Вашингтона связь покушения на Трампа с Украиной
Песков назвал заботой Вашингтона связь покушения на Трампа с Украиной - 16.09.2024, ПРАЙМ
Песков назвал заботой Вашингтона связь покушения на Трампа с Украиной
Контакты подозреваемого в покушении на убийство Дональда Трампа с Украиной - забота Вашингтона, а не Москвы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T12:44+0300
2024-09-16T12:46+0300
политика
сша
россия
кремль
дмитрий песков
покушение на дональда трампа
дональд трамп
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Контакты подозреваемого в покушении на убийство Дональда Трампа с Украиной - забота Вашингтона, а не Москвы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь надо думать не нам, здесь надо думать специальным службам США. В любом случае, игра с огнем имеет свои последствия", - подчеркнул Песков, общаясь с российскими журналистами.Он также повторил, что Кремль не вмешивался раньше и не намерен вмешиваться сейчас в американские внутриполитические процессы.Очередная попытка нападения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По сведениям телеканала Fox News, арестован 58-летний Райан Уэсли Раут. Конгрессвумен Тейлор Грин отмечала, что этот человек был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и набирал добровольцев для участия в боях.
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сша, россия, кремль, дмитрий песков, покушение на дональда трампа, дональд трамп
Политика, США, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, покушение на Дональда Трампа, Дональд Трамп
12:44 16.09.2024 (обновлено: 12:46 16.09.2024)
 
Песков назвал заботой Вашингтона связь покушения на Трампа с Украиной

Песков: связь подозреваемого в покушении на Трампа с Украиной - дело США, не РФ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Контакты подозреваемого в покушении на убийство Дональда Трампа с Украиной - забота Вашингтона, а не Москвы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Здесь надо думать не нам, здесь надо думать специальным службам США. В любом случае, игра с огнем имеет свои последствия", - подчеркнул Песков, общаясь с российскими журналистами.
Он также повторил, что Кремль не вмешивался раньше и не намерен вмешиваться сейчас в американские внутриполитические процессы.
Очередная попытка нападения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По сведениям телеканала Fox News, арестован 58-летний Райан Уэсли Раут. Конгрессвумен Тейлор Грин отмечала, что этот человек был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и набирал добровольцев для участия в боях.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
Стали известны подробности второго покушения на Трампа
05:46
 
ПолитикаСШАРОССИЯКремльДмитрий Песковпокушение на Дональда ТрампаДональд Трамп
 
 
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