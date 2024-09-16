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Подозреваемый в покушении на Трампа хотел вступить в ВСУ, сообщают СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Подозреваемый в покушении на Трампа хотел вступить в ВСУ, сообщают СМИ
Подозреваемый в покушении на Трампа хотел вступить в ВСУ, сообщают СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ
Подозреваемый в покушении на Трампа хотел вступить в ВСУ, сообщают СМИ
Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Раут пытался попасть на военную службу ВСУ, но... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:03+0300
2024-09-16T15:03+0300
политика
дональд трамп
покушение на дональда трампа
всу
украина
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Раут пытался попасть на военную службу ВСУ, но получил отказ, сообщает издание Wall Street Journal. Ранее стало известно, что Раут неоднократно публиковал на своих страницах в социальных сетях призывы воевать на стороне Киева, а также утверждал, что готов сам на это пойти."Впоследствии Раут приложил все усилия к вербовке людей в "Интернациональный легион" ВСУ", - следует из статьи. Издание ссылается на украинские источники. Сообщается, что в подразделении не раз возникал конфликт с задержанным, поскольку последний часто выступал от лица руководства, не имея при этом к нему никакого отношения.В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.
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дональд трамп, покушение на дональда трампа, всу, украина
Политика, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа, ВСУ, УКРАИНА
15:03 16.09.2024
 
Подозреваемый в покушении на Трампа хотел вступить в ВСУ, сообщают СМИ

WSJ: подозреваемого в покушении на Трампа не приняли в ряды ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Раут пытался попасть на военную службу ВСУ, но получил отказ, сообщает издание Wall Street Journal.
Ранее стало известно, что Раут неоднократно публиковал на своих страницах в социальных сетях призывы воевать на стороне Киева, а также утверждал, что готов сам на это пойти.
"Впоследствии Раут приложил все усилия к вербовке людей в "Интернациональный легион" ВСУ", - следует из статьи. Издание ссылается на украинские источники. Сообщается, что в подразделении не раз возникал конфликт с задержанным, поскольку последний часто выступал от лица руководства, не имея при этом к нему никакого отношения.
В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
Песков назвал заботой Вашингтона связь покушения на Трампа с Украиной
12:44
 
ПолитикаДональд Трамппокушение на Дональда ТрампаВСУУКРАИНА
 
 
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