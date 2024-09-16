https://1prime.ru/20240916/pokushenie-851598400.html
Подозреваемый в покушении на Трампа хотел вступить в ВСУ, сообщают СМИ
Подозреваемый в покушении на Трампа хотел вступить в ВСУ, сообщают СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ
Подозреваемый в покушении на Трампа хотел вступить в ВСУ, сообщают СМИ
Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Раут пытался попасть на военную службу ВСУ, но... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:03+0300
2024-09-16T15:03+0300
2024-09-16T15:03+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Раут пытался попасть на военную службу ВСУ, но получил отказ, сообщает издание Wall Street Journal. Ранее стало известно, что Раут неоднократно публиковал на своих страницах в социальных сетях призывы воевать на стороне Киева, а также утверждал, что готов сам на это пойти."Впоследствии Раут приложил все усилия к вербовке людей в "Интернациональный легион" ВСУ", - следует из статьи. Издание ссылается на украинские источники. Сообщается, что в подразделении не раз возникал конфликт с задержанным, поскольку последний часто выступал от лица руководства, не имея при этом к нему никакого отношения.В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.
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дональд трамп, покушение на дональда трампа, всу, украина
Политика, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа, ВСУ, УКРАИНА
Подозреваемый в покушении на Трампа хотел вступить в ВСУ, сообщают СМИ
WSJ: подозреваемого в покушении на Трампа не приняли в ряды ВСУ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ.
Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Раут пытался попасть на военную службу ВСУ, но получил отказ, сообщает издание Wall Street Journal
.
Ранее стало известно, что Раут неоднократно публиковал на своих страницах в социальных сетях призывы воевать на стороне Киева, а также утверждал, что готов сам на это пойти.
"Впоследствии Раут приложил все усилия к вербовке людей в "Интернациональный легион" ВСУ", - следует из статьи. Издание ссылается на украинские источники. Сообщается, что в подразделении не раз возникал конфликт с задержанным, поскольку последний часто выступал от лица руководства, не имея при этом к нему никакого отношения.
В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.
Песков назвал заботой Вашингтона связь покушения на Трампа с Украиной