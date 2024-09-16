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ГД поддержала уплату пошлины за каждую точку продажи алкоголя - 16.09.2024, ПРАЙМ
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ГД поддержала уплату пошлины за каждую точку продажи алкоголя
ГД поддержала уплату пошлины за каждую точку продажи алкоголя - 16.09.2024, ПРАЙМ
ГД поддержала уплату пошлины за каждую точку продажи алкоголя
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении государственной пошлины за предоставление или продление... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T11:32+0300
2024-09-16T11:32+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении государственной пошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в размере 20 тысяч рублей в год за каждую точку продажи. Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным и сенатором Сергеем Рябухиным. Сейчас госпошлина за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции составляет 65 тысяч рублей за каждый год срока ее действия. Причем ее размер не зависит от количества принадлежащих организации торговых объектов или объектов общественного питания. Законопроект устанавливает госпошлину за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в размере 20 тысяч рублей за каждый год ее срока для каждого торгового объекта или объекта общественного питания. Аналогичный подход и размер госпошлины устанавливается и при переоформлении лицензии в связи с увеличением числа торговых точек или объектов общепита. Изменения вносятся в целях защиты конкуренции и создания равных условий для эффективного функционирования всех участников рынка розничной продажи алкогольной продукции, поясняют разработчики. Действующий размер госпошлины "является непосильным" для малых предприятий, поскольку приводит к полному прекращению их деятельности либо осуществлению ими розничной продажи алкогольной продукции без лицензии, что способствует развитию нелегального рынка алкогольной продукции, сказано в пояснительной записке. Таким образом, с одной стороны, размер госпошлины снижается втрое, но с другой, ее теперь надо будет платить за каждую точку продажи, что позволит увеличить доходы региональных бюджетов на 1 миллиард рублей в год, поскольку, согласно финансово-экономическому обоснованию, их доходы от госпошлины за предоставление и продление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции вырастут с 3,8 миллиарда рублей в год до 4,8 миллиарда. Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 апреля 2024 года. Однако ко второму чтению срок вступления его в силу планируется уточнить.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
11:32 16.09.2024
 
ГД поддержала уплату пошлины за каждую точку продажи алкоголя

В ГД поддержали уплату пошлины в 20 тысяч руб за каждую точку продажи алкоголя

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении государственной пошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в размере 20 тысяч рублей в год за каждую точку продажи.
Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным и сенатором Сергеем Рябухиным. Сейчас госпошлина за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции составляет 65 тысяч рублей за каждый год срока ее действия. Причем ее размер не зависит от количества принадлежащих организации торговых объектов или объектов общественного питания.
Законопроект устанавливает госпошлину за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в размере 20 тысяч рублей за каждый год ее срока для каждого торгового объекта или объекта общественного питания. Аналогичный подход и размер госпошлины устанавливается и при переоформлении лицензии в связи с увеличением числа торговых точек или объектов общепита.
Изменения вносятся в целях защиты конкуренции и создания равных условий для эффективного функционирования всех участников рынка розничной продажи алкогольной продукции, поясняют разработчики. Действующий размер госпошлины "является непосильным" для малых предприятий, поскольку приводит к полному прекращению их деятельности либо осуществлению ими розничной продажи алкогольной продукции без лицензии, что способствует развитию нелегального рынка алкогольной продукции, сказано в пояснительной записке.
Таким образом, с одной стороны, размер госпошлины снижается втрое, но с другой, ее теперь надо будет платить за каждую точку продажи, что позволит увеличить доходы региональных бюджетов на 1 миллиард рублей в год, поскольку, согласно финансово-экономическому обоснованию, их доходы от госпошлины за предоставление и продление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции вырастут с 3,8 миллиарда рублей в год до 4,8 миллиарда.
Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 апреля 2024 года. Однако ко второму чтению срок вступления его в силу планируется уточнить.
 
РОССИЯГосдума
 
 
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