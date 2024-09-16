https://1prime.ru/20240916/pritsep-851592530.html

В ГАИ рассказали о новом штрафе для владельцев китайских авто

В ГАИ рассказали о новом штрафе для владельцев китайских авто - 16.09.2024, ПРАЙМ

В ГАИ рассказали о новом штрафе для владельцев китайских авто

Многие россияне используют прицеп для перевозки объемных вещей, однако для его крепления к автомобилю необходим фаркоп - сцепной шар, который устанавливается на | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T12:01+0300

2024-09-16T12:01+0300

2024-09-16T12:01+0300

китайские авто

россия

гаи

штраф

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Многие россияне используют прицеп для перевозки объемных вещей, однако для его крепления к автомобилю необходим фаркоп - сцепной шар, который устанавливается на кузове автомобиля. Некоторые китайские автомобили не предусматривают установку подобного аксессуара, а потому его использование грозит водителю штрафом, рассказали в ГАИ изданию "Naavtotrasse".Многие "китайцы" просто не имеют специального отсека для крепления фаркопа, подчеркивает специалист. Кроме того, некоторые автопроизводители открыто заявляют о невозможности буксировки прицепов на их моделях. Речь идет о таких марках, как Chery, Omoda, Jeely и Exeed.Другие же производители - например, Haval Drogo и H9 - предлагают заводскую установку детали. Инспекторы предупреждают - самостоятельная установка фаркопа даже на предполагающие такую функцию автомобили будет грозить штрафом в размере 500 рублей. Подобная мера наказания подразумевает любое вмешательство в конструкцию авто.

https://1prime.ru/20240916/avto-851591596.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китайские авто, россия, гаи, штраф