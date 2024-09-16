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В ГАИ рассказали о новом штрафе для владельцев китайских авто - 16.09.2024, ПРАЙМ
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В ГАИ рассказали о новом штрафе для владельцев китайских авто
В ГАИ рассказали о новом штрафе для владельцев китайских авто - 16.09.2024, ПРАЙМ
В ГАИ рассказали о новом штрафе для владельцев китайских авто
Многие россияне используют прицеп для перевозки объемных вещей, однако для его крепления к автомобилю необходим фаркоп - сцепной шар, который устанавливается на | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T12:01+0300
2024-09-16T12:01+0300
китайские авто
россия
гаи
штраф
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Многие россияне используют прицеп для перевозки объемных вещей, однако для его крепления к автомобилю необходим фаркоп - сцепной шар, который устанавливается на кузове автомобиля. Некоторые китайские автомобили не предусматривают установку подобного аксессуара, а потому его использование грозит водителю штрафом, рассказали в ГАИ изданию "Naavtotrasse".Многие "китайцы" просто не имеют специального отсека для крепления фаркопа, подчеркивает специалист. Кроме того, некоторые автопроизводители открыто заявляют о невозможности буксировки прицепов на их моделях. Речь идет о таких марках, как Chery, Omoda, Jeely и Exeed.Другие же производители - например, Haval Drogo и H9 - предлагают заводскую установку детали. Инспекторы предупреждают - самостоятельная установка фаркопа даже на предполагающие такую функцию автомобили будет грозить штрафом в размере 500 рублей. Подобная мера наказания подразумевает любое вмешательство в конструкцию авто.
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китайские авто, россия, гаи, штраф
китайские авто, РОССИЯ, ГАИ, штраф
12:01 16.09.2024
 
В ГАИ рассказали о новом штрафе для владельцев китайских авто

В ГАИ предупредили о наказании для владельцев китайских авто за прицепы

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС ГИБДД
Сотрудники ДПС ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Многие россияне используют прицеп для перевозки объемных вещей, однако для его крепления к автомобилю необходим фаркоп - сцепной шар, который устанавливается на кузове автомобиля. Некоторые китайские автомобили не предусматривают установку подобного аксессуара, а потому его использование грозит водителю штрафом, рассказали в ГАИ изданию "Naavtotrasse".
Многие "китайцы" просто не имеют специального отсека для крепления фаркопа, подчеркивает специалист. Кроме того, некоторые автопроизводители открыто заявляют о невозможности буксировки прицепов на их моделях. Речь идет о таких марках, как Chery, Omoda, Jeely и Exeed.
Другие же производители - например, Haval Drogo и H9 - предлагают заводскую установку детали. Инспекторы предупреждают - самостоятельная установка фаркопа даже на предполагающие такую функцию автомобили будет грозить штрафом в размере 500 рублей. Подобная мера наказания подразумевает любое вмешательство в конструкцию авто.
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китайские автоРОССИЯГАИштраф
 
 
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