https://1prime.ru/20240916/prizyv-851608494.html

В ООН ответили на предложение Украины посетить Курскую область

В ООН ответили на предложение Украины посетить Курскую область - 16.09.2024, ПРАЙМ

В ООН ответили на предложение Украины посетить Курскую область

Представителям Организации объединенных наций необходимо разрешение российских властей для посещения Курской области, заявил в ходе брифинга представитель... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T20:45+0300

2024-09-16T20:45+0300

2024-09-16T21:16+0300

политика

украина

оон

россия

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/78035/41/780354156_0:146:3119:1900_1920x0_80_0_0_8039bc0c2b23fe19cbf0942f7cde97e3.jpg

ООН, 16 сен – ПРАЙМ. Представителям Организации объединенных наций необходимо разрешение российских властей для посещения Курской области, заявил в ходе брифинга представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее главы МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев пригласил представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты в Курской области, на которые была совершена атака украинских войск.По словам Дюжаррика, в ООН "готовы сделать это", но им потребуется разрешение от Российской Федерации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Сибиги провокацией.

https://1prime.ru/20240916/mir-851595275.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, оон, россия, всу