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В ООН ответили на предложение Украины посетить Курскую область
В ООН ответили на предложение Украины посетить Курскую область - 16.09.2024, ПРАЙМ
В ООН ответили на предложение Украины посетить Курскую область
Представителям Организации объединенных наций необходимо разрешение российских властей для посещения Курской области, заявил в ходе брифинга представитель... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T20:45+0300
2024-09-16T20:45+0300
2024-09-16T21:16+0300
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ООН, 16 сен – ПРАЙМ. Представителям Организации объединенных наций необходимо разрешение российских властей для посещения Курской области, заявил в ходе брифинга представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее главы МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев пригласил представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты в Курской области, на которые была совершена атака украинских войск.По словам Дюжаррика, в ООН "готовы сделать это", но им потребуется разрешение от Российской Федерации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Сибиги провокацией.
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Политика, УКРАИНА, ООН, РОССИЯ, ВСУ
В ООН ответили на предложение Украины посетить Курскую область
В ООН ответили Украине: для посещения Курской области нужно разрешение России
ООН, 16 сен – ПРАЙМ. Представителям Организации объединенных наций необходимо разрешение российских властей для посещения Курской области, заявил в ходе брифинга представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее главы МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев пригласил представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты в Курской области, на которые была совершена атака украинских войск.
По словам Дюжаррика, в ООН "готовы сделать это", но им потребуется разрешение от Российской Федерации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Сибиги провокацией.
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