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Аналитики предсказали снижение профицита торгового баланса еврозоны в июле
Аналитики предсказали снижение профицита торгового баланса еврозоны в июле - 16.09.2024, ПРАЙМ
Аналитики предсказали снижение профицита торгового баланса еврозоны в июле
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле снизился до 18 миллиардов евро с показателя июня в 22,3 миллиарда, считают аналитики, опрошенные порталом... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T08:05+0300
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экономика
торговый профицит
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле снизился до 18 миллиардов евро с показателя июня в 22,3 миллиарда, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующую статистику европейское статистическое агентство Евростат опубликует в понедельник, 16 сентября, в 12.00 мск. В июне экспорт товаров из еврозоны уменьшился на 6,3% в годовом выражении, до 236,7 миллиарда евро, а импорт - на 8,6%, до 214,3 миллиарда.
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торговый профицит
Экономика, торговый профицит
Аналитики предсказали снижение профицита торгового баланса еврозоны в июле
Trading Economics: аналитики ждут снижения профицита торгового баланса до 18 млрд евро
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле снизился до 18 миллиардов евро с показателя июня в 22,3 миллиарда, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующую статистику европейское статистическое агентство Евростат опубликует в понедельник, 16 сентября, в 12.00 мск.
В июне экспорт товаров из еврозоны уменьшился на 6,3% в годовом выражении, до 236,7 миллиарда евро, а импорт - на 8,6%, до 214,3 миллиарда.
ЕЦБ понизил прогнозы роста ВВП еврозоны