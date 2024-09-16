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Профицит торгового баланса еврозоны в июле превысил прогноз

Профицит торгового баланса еврозоны в июле превысил прогноз - 16.09.2024, ПРАЙМ

Профицит торгового баланса еврозоны в июле превысил прогноз

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле составил 21,2 миллиарда евро после профицита в 22,3 миллиарда евро в июне, сообщает европейское статистическое... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T12:15+0300

2024-09-16T12:15+0300

2024-09-16T12:15+0300

экономика

профицит

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле составил 21,2 миллиарда евро после профицита в 22,3 миллиарда евро в июне, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит на уровне 18 миллиардов евро. При этом экспорт товаров из еврозоны в июле увеличился на 10,2% в годовом выражении, до 252 миллиардов евро, а импорт - на 4%, до 230,8 миллиарда. В Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в июле снизился до 19,1 миллиарда евро с 20,9 миллиарда евро месяцем ранее. Экспорт товаров из ЕС в июле увеличился в годовом выражении на 11,6%, до 230,2 миллиарда евро, импорт - на 4,8%, до 211,1 миллиарда.

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профицит