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"Хитрый маневр Путина". Россия привела к краху польскую промышленность
"Хитрый маневр Путина". Россия привела к краху польскую промышленность - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Хитрый маневр Путина". Россия привела к краху польскую промышленность
Мебельное производство в Польше находится на грани краха из-за снижения конкурентоспособности, которое польские власти объясняют "хитрым маневром Путина",... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T14:31+0300
2024-09-16T14:31+0300
2024-09-16T14:49+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мебельное производство в Польше находится на грани краха из-за снижения конкурентоспособности, которое польские власти объясняют "хитрым маневром Путина", говорится в материале издания Business Insider.По данным издания, мебельная отрасль ранее была одной из ведущих в польской промышленности, но сейчас сталкивается с серьезными проблемами. Производители пытаются сократить рабочие места, так как сталкиваются с проблемами конкурентоспособности и утраты своих поставщиков."Известные компании с трудом удерживаются на плаву и планируют сокращение тысяч рабочих мест. Вместе со своими поставщиками они теряют конкурентоспособность. Гвоздем в гроб отрасли стал хитрый ход Владимира Путина", - сказано в публикации.Однако, основной причиной кризиса в мебельной индустрии является импорт российской фанеры в Польшу через Казахстан, которая затопила европейский рынок. Это ведет к резкому снижению цен и создает неравную конкуренцию для польских производителей.Польское правительство знает о проблеме, но не может принять эффективные меры, так как контроль над импортом фанеры требует сотрудничества между странами ЕС.Проблема также затронула импорт из других стран, таких как Турция, африканские страны и Китай. В этой ситуации польские мебельщики испытывают серьезные трудности, и прогнозируется, что число увольнений может составить от пяти до семи тысяч человек, резюмировал автор материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, польша, промышленность
Экономика, РОССИЯ, ПОЛЬША, Промышленность
"Хитрый маневр Путина". Россия привела к краху польскую промышленность
BI: производство мебели и деревообработка в Польше находятся на грани краха
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ.
Мебельное производство в Польше находится на грани краха из-за снижения конкурентоспособности, которое польские власти объясняют "хитрым маневром Путина", говорится
в материале издания Business Insider.
По данным издания, мебельная отрасль ранее была одной из ведущих в польской промышленности, но сейчас сталкивается с серьезными проблемами. Производители пытаются сократить рабочие места, так как сталкиваются с проблемами конкурентоспособности и утраты своих поставщиков.
"Известные компании с трудом удерживаются на плаву и планируют сокращение тысяч рабочих мест. Вместе со своими поставщиками они теряют конкурентоспособность. Гвоздем в гроб отрасли стал хитрый ход Владимира Путина", - сказано в публикации.
Однако, основной причиной кризиса в мебельной индустрии является импорт российской фанеры в Польшу через Казахстан, которая затопила европейский рынок. Это ведет к резкому снижению цен и создает неравную конкуренцию для польских производителей.
Польское правительство знает о проблеме, но не может принять эффективные меры, так как контроль над импортом фанеры требует сотрудничества между странами ЕС.
Проблема также затронула импорт из других стран, таких как Турция, африканские страны и Китай. В этой ситуации польские мебельщики испытывают серьезные трудности, и прогнозируется, что число увольнений может составить от пяти до семи тысяч человек, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России