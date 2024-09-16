https://1prime.ru/20240916/promyshlennost-851597001.html

"Хитрый маневр Путина". Россия привела к краху польскую промышленность

"Хитрый маневр Путина". Россия привела к краху польскую промышленность - 16.09.2024, ПРАЙМ

"Хитрый маневр Путина". Россия привела к краху польскую промышленность

Мебельное производство в Польше находится на грани краха из-за снижения конкурентоспособности, которое польские власти объясняют "хитрым маневром Путина",... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T14:31+0300

2024-09-16T14:31+0300

2024-09-16T14:49+0300

экономика

россия

польша

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мебельное производство в Польше находится на грани краха из-за снижения конкурентоспособности, которое польские власти объясняют "хитрым маневром Путина", говорится в материале издания Business Insider.По данным издания, мебельная отрасль ранее была одной из ведущих в польской промышленности, но сейчас сталкивается с серьезными проблемами. Производители пытаются сократить рабочие места, так как сталкиваются с проблемами конкурентоспособности и утраты своих поставщиков."Известные компании с трудом удерживаются на плаву и планируют сокращение тысяч рабочих мест. Вместе со своими поставщиками они теряют конкурентоспособность. Гвоздем в гроб отрасли стал хитрый ход Владимира Путина", - сказано в публикации.Однако, основной причиной кризиса в мебельной индустрии является импорт российской фанеры в Польшу через Казахстан, которая затопила европейский рынок. Это ведет к резкому снижению цен и создает неравную конкуренцию для польских производителей.Польское правительство знает о проблеме, но не может принять эффективные меры, так как контроль над импортом фанеры требует сотрудничества между странами ЕС.Проблема также затронула импорт из других стран, таких как Турция, африканские страны и Китай. В этой ситуации польские мебельщики испытывают серьезные трудности, и прогнозируется, что число увольнений может составить от пяти до семи тысяч человек, резюмировал автор материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240902/dolg-851262635.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, польша, промышленность