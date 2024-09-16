https://1prime.ru/20240916/provokatsiya-851589857.html
Киев готовит инсценировку удара России по детскому учреждению, заявила СВР
Киев готовит инсценировку удара России по детскому учреждению, заявила СВР - 16.09.2024, ПРАЙМ
Киев готовит инсценировку удара России по детскому учреждению, заявила СВР
Киев планирует провести провокацию с инсценировкой ракетного удара России по детскому учреждению с большим количеством жертв, говорится в сообщении пресс-бюро... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T10:03+0300
2024-09-16T10:03+0300
2024-09-16T10:03+0300
политика
россия
украина
провокация
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Киев планирует провести провокацию с инсценировкой ракетного удара России по детскому учреждению с большим количеством жертв, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России."По поступающим в СВР данным, в руководстве спецслужб и военном командовании киевского режима с подачи кураторов из США прорабатывается сценарий очередной бесчеловечной провокации. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории - больнице или детсаду - с большим количеством жертв", - говорится в сообщении ведомства.В СВР отметили, что инцидент должен получить широкое освещение в медиа с привлечением большого числа зарубежных СМИ. Отмечается, что такие провокации уже стали нормой для украинского режима, но в международном сообществе уже мало кто верит в их невиновность после прошлых кровавых событий, таких как теракт в Буче, ракетный удар по вокзалу в Краматорске и падение украинской ракеты на больницу "Охматдет".В СВР заключили, что инцидент станет попыткой киевского режима оправдать необходимость снять ограничение на применение дальнобойного оружия для ударов по России.
https://1prime.ru/20240907/ssha-851404450.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, провокация
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, провокация
Киев готовит инсценировку удара России по детскому учреждению, заявила СВР
СВР: Киев готовит провокацию с инсценировкой "российского ракетного удара"
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Киев планирует провести провокацию с инсценировкой ракетного удара России по детскому учреждению с большим количеством жертв, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающим в СВР данным, в руководстве спецслужб и военном командовании киевского режима с подачи кураторов из США прорабатывается сценарий очередной бесчеловечной провокации. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории - больнице или детсаду - с большим количеством жертв", - говорится в сообщении ведомства.
В СВР отметили, что инцидент должен получить широкое освещение в медиа с привлечением большого числа зарубежных СМИ. Отмечается, что такие провокации уже стали нормой для украинского режима, но в международном сообществе уже мало кто верит в их невиновность после прошлых кровавых событий, таких как теракт в Буче, ракетный удар по вокзалу в Краматорске и падение украинской ракеты на больницу "Охматдет".
В СВР заключили, что инцидент станет попыткой киевского режима оправдать необходимость снять ограничение на применение дальнобойного оружия для ударов по России.
В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России