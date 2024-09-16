https://1prime.ru/20240916/provokatsiya-851589857.html

Киев готовит инсценировку удара России по детскому учреждению, заявила СВР

Киев готовит инсценировку удара России по детскому учреждению, заявила СВР - 16.09.2024, ПРАЙМ

Киев готовит инсценировку удара России по детскому учреждению, заявила СВР

Киев планирует провести провокацию с инсценировкой ракетного удара России по детскому учреждению с большим количеством жертв, говорится в сообщении пресс-бюро... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T10:03+0300

2024-09-16T10:03+0300

2024-09-16T10:03+0300

политика

россия

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провокация

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Киев планирует провести провокацию с инсценировкой ракетного удара России по детскому учреждению с большим количеством жертв, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России."По поступающим в СВР данным, в руководстве спецслужб и военном командовании киевского режима с подачи кураторов из США прорабатывается сценарий очередной бесчеловечной провокации. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории - больнице или детсаду - с большим количеством жертв", - говорится в сообщении ведомства.В СВР отметили, что инцидент должен получить широкое освещение в медиа с привлечением большого числа зарубежных СМИ. Отмечается, что такие провокации уже стали нормой для украинского режима, но в международном сообществе уже мало кто верит в их невиновность после прошлых кровавых событий, таких как теракт в Буче, ракетный удар по вокзалу в Краматорске и падение украинской ракеты на больницу "Охматдет".В СВР заключили, что инцидент станет попыткой киевского режима оправдать необходимость снять ограничение на применение дальнобойного оружия для ударов по России.

https://1prime.ru/20240907/ssha-851404450.html

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россия, украина, провокация