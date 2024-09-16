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Статкомитет доложил о росте промышленного производства Белоруссии
Статкомитет доложил о росте промышленного производства Белоруссии - 16.09.2024, ПРАЙМ
Статкомитет доложил о росте промышленного производства Белоруссии
Объем промышленного производства Белоруссии в январе-августе этого года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,1% и составил 133,8 миллиарда... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T13:58+0300
2024-09-16T13:58+0300
2024-09-16T13:58+0300
экономика
промышленность
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МИНСК, 16 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства Белоруссии в январе-августе этого года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,1% и составил 133,8 миллиарда белорусских рублей (более 40 миллиардов долларов), сообщает Национальный статкомитет Белоруссии. "В январе – августе 2024 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 133,8 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 107,1% к январю – августу 2023 года, в том числе по видам экономической деятельности: "Горнодобывающая промышленность" – 104,4%, "Обрабатывающая промышленность" – 107,3%, "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" – 106,8% и "Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – 100%", - сообщает статкомитет. Индекс промышленного производства в августе 2024 года по сравнению с августом прошлого года составил 4,3%, по сравнению с июлем 2024 года – 1,9%.
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промышленность, белоруссия, статкомитет, производство
Экономика, Промышленность, БЕЛОРУССИЯ, статкомитет, производство
Статкомитет доложил о росте промышленного производства Белоруссии
Статкомитет: объем промышленного производства Белоруссии в январе-августе вырос на 7,1%
МИНСК, 16 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства Белоруссии в январе-августе этого года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,1% и составил 133,8 миллиарда белорусских рублей (более 40 миллиардов долларов), сообщает Национальный статкомитет Белоруссии.
"В январе – августе 2024 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 133,8 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 107,1% к январю – августу 2023 года, в том числе по видам экономической деятельности: "Горнодобывающая промышленность" – 104,4%, "Обрабатывающая промышленность" – 107,3%, "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" – 106,8% и "Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – 100%", - сообщает статкомитет.
Индекс промышленного производства в августе 2024 года по сравнению с августом прошлого года составил 4,3%, по сравнению с июлем 2024 года – 1,9%.
Китай сообщил о росте промышленного производства за январь-август