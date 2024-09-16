Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Статкомитет доложил о росте промышленного производства Белоруссии - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240916/rost-851596419.html
Статкомитет доложил о росте промышленного производства Белоруссии
Статкомитет доложил о росте промышленного производства Белоруссии - 16.09.2024, ПРАЙМ
Статкомитет доложил о росте промышленного производства Белоруссии
Объем промышленного производства Белоруссии в январе-августе этого года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,1% и составил 133,8 миллиарда... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T13:58+0300
2024-09-16T13:58+0300
экономика
промышленность
белоруссия
статкомитет
производство
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_0:180:2327:1489_1920x0_80_0_0_5bdbecd3721377e1269216d3ab8cd8e3.jpg
МИНСК, 16 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства Белоруссии в январе-августе этого года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,1% и составил 133,8 миллиарда белорусских рублей (более 40 миллиардов долларов), сообщает Национальный статкомитет Белоруссии. "В январе – августе 2024 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 133,8 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 107,1% к январю – августу 2023 года, в том числе по видам экономической деятельности: "Горнодобывающая промышленность" – 104,4%, "Обрабатывающая промышленность" – 107,3%, "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" – 106,8% и "Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – 100%", - сообщает статкомитет. Индекс промышленного производства в августе 2024 года по сравнению с августом прошлого года составил 4,3%, по сравнению с июлем 2024 года – 1,9%.
https://1prime.ru/20240914/proizvodstvo-851562405.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_52:0:2275:1667_1920x0_80_0_0_60348a46343df940f143b09dd6101452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, белоруссия, статкомитет, производство
Экономика, Промышленность, БЕЛОРУССИЯ, статкомитет, производство
13:58 16.09.2024
 
Статкомитет доложил о росте промышленного производства Белоруссии

Статкомитет: объем промышленного производства Белоруссии в январе-августе вырос на 7,1%

© flickr.com / ermakov" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© flickr.com / ermakov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 16 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства Белоруссии в январе-августе этого года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,1% и составил 133,8 миллиарда белорусских рублей (более 40 миллиардов долларов), сообщает Национальный статкомитет Белоруссии.
"В январе – августе 2024 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 133,8 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 107,1% к январю – августу 2023 года, в том числе по видам экономической деятельности: "Горнодобывающая промышленность" – 104,4%, "Обрабатывающая промышленность" – 107,3%, "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" – 106,8% и "Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – 100%", - сообщает статкомитет.
Индекс промышленного производства в августе 2024 года по сравнению с августом прошлого года составил 4,3%, по сравнению с июлем 2024 года – 1,9%.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
Китай сообщил о росте промышленного производства за январь-август
14 сентября, 08:20
 
ЭкономикаПромышленностьБЕЛОРУССИЯстаткомитетпроизводство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала