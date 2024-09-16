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Российский рынок акций завершил торги понедельника убедительным ростом

Российский рынок акций завершил торги понедельника убедительным ростом - 16.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги понедельника убедительным ростом

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии понедельника вырос на внушительные 2,43%, следует из данных Московской биржи. | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T19:32+0300

2024-09-16T19:32+0300

2024-09-16T19:32+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии понедельника вырос на внушительные 2,43%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 2,43%, до 2 744,2 пункта, долларовый РТС - на 2,2%, до 948,5 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожает на 1,4%, до 72,61 доллара за баррель. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 16 копеек, до 12,92 рубля. "Индекс Мосбиржи начал неделю активным ростом. Уверенности покупателям придавали растущие котировки нефти и слабость рубля. Также в понедельник обычно реализуется спрос, отложенный с конца предыдущей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Он отмечает, что мировые рынки торгуются в неполном составе – в КНР сегодня и завтра биржи закрыты в связи с национальными праздниками. Goldman Sachs и Citigroup снизили прогноз по годовому росту ВВП Китая в 2024 году до 4,7%, рассказал он. "В понедельник российский рынок акций продолжил существенно расти… Итоги заседания Банка России нельзя назвать мягкими, но наиболее негативные сценарии все же не реализовались. В результате рынок акций РФ заметно вырос после снятия неопределенности, но долговые бумаги не показывали столь же выраженную динамику. Поддержку бумагам отдельных компаний оказывает также заметный рост нефтяных цен в мире", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В понедельник, 16 сентября, российский рынок акций уверенно покупал… Уверенно выглядели акции компаний финансового и металлургического секторов, а также телекоммуникационного направления. В корпоративном секторе обратили на себя внимание акции "Полюс Золота", поддержку которым оказывает ралли в ценах на драгметалл", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции Ашинского металлургического завода (+9,66%), ЦИАНа (+7%), "Магнита" (+5,04%), МТС (+4,85%), "Селигдара" (+4,78%), "Ренессанса" (+4,56%), Solidcore (+4,52%), "Русгидро" (+4,49%), ДВМП (+4,02%). В лидерах снижения стоимости – расписки "Глобалтранса" (-2,33%), акции ПИКа (-1,53%), "Распадской" (-0,66%), "Мечела" (-0,5%), "Самолета" (-0,19%). ПРОГНОЗЫ "При сохранении благоприятной конъюнктуры сырьевого и валютного рынков подъем в акциях может продолжиться. Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 сентября – 2675-2775 пунктов", - считает Шепелев. Григорьев считает, что в текущих условиях индекс Мосбиржи во вторник попробует закрепиться выше 2750 пунктов. По мнению Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, во вторник индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2740-2760 пунктов.

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