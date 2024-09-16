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Акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды за 2023 год - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды за 2023 год
Акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды за 2023 год - 16.09.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды за 2023 год
Акционеры "Ростелекома" одобрили выплату дивидендов по результатам прошлого года - в размере 6,06 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:05+0300
2024-09-16T15:09+0300
экономика
ростелеком
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Ростелекома" одобрили выплату дивидендов по результатам прошлого года - в размере 6,06 рубля на акцию, говорится в сообщении компании."Акционеры утвердили выплату дивидендов по результатам 2023 года на обыкновенные и привилегированные акции. Дивиденды выплачиваются в денежной форме следующим образом... по привилегированным акциям типа А в размере 6,06 рубля на одну акцию... по обыкновенным акциям в размере 6,06 рубля на одну акцию", - говорится в сообщении.Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 27 сентября, добавляется там.
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ростелеком, акции
Экономика, Ростелеком, Акции
15:05 16.09.2024 (обновлено: 15:09 16.09.2024)
 
Акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды за 2023 год

Акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды за 2023 год в 6,06 рубля на акцию

© РостелекомРостелеком
Ростелеком
© Ростелеком
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Ростелекома" одобрили выплату дивидендов по результатам прошлого года - в размере 6,06 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
"Акционеры утвердили выплату дивидендов по результатам 2023 года на обыкновенные и привилегированные акции. Дивиденды выплачиваются в денежной форме следующим образом... по привилегированным акциям типа А в размере 6,06 рубля на одну акцию... по обыкновенным акциям в размере 6,06 рубля на одну акцию", - говорится в сообщении.
Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 27 сентября, добавляется там.
 
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