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Российский рынок акций уверенно растет в ходе торгов

Российский рынок акций уверенно растет в ходе торгов - 16.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций уверенно растет в ходе торгов

Российский рынок акций уверенно растет днем в понедельник, несмотря на пятничное решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 19%, следует из данных Мосбиржи. | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T16:33+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций уверенно растет днем в понедельник, несмотря на пятничное решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 19%, следует из данных Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 16.17 мск растет на 2,38%, до 2 742,87 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 1,93%, до 72,99 доллара за баррель. ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19%. "Российский рынок начал неделю с роста после пятничного заседания ЦБ. Несмотря на заявления о том, что политика ЦБ может еще ужесточиться, рынок уже заложил это в цену, поэтому мы наблюдаем отскок", - комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам". Однако фундаментальных причин для продолжения роста пока нет, добавил эксперт. "Российский рынок акций в понедельник открылся с гэпом вверх и после небольшой коррекционной просадки продолжил развивать мощный отскок предыдущей сессии. В результате индекс Мосбиржи обновил трехнедельную вершину. При этом нефтяные цены лишь умеренно скорректировали нисходящее движение вечера пятницы и пока не могут ускорить восстановление. В то же время валютный фактор способствует росту индекса Мосбиржи", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Наблюдаемый с прошлых торгов повышенный спрос на российские акции, скорее всего, обусловлен переоценкой компаний многими инвесторами на фоне сигналов ЦБ о вероятном более продолжительном периоде высокой инфляции. Будучи не только имущественным комплексом, но и бизнесом, компании генерируют денежные потоки, которые в целом на более долгосрочном горизонте увеличиваются соизмеримо росту потребительских цен", - добавил он. Однако жесткие денежно-кредитные условия способны оказать серьезное давление на прибыль многих компаний, отметил Бабин. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции Ашинского металлургического завода (+9,66%), расписки ЦИАНа (+6,18%), акции Ренессанса (+4,94%), МТС (+4,64%), "Русгидро" (+4,47%), "Селигдара" (+4,1%), ТМК (+3,94%), "Алросы" (+3,87%). "Бумаги "Селигдара" и других золотодобывающих компаний отреагировали ростом на достижение ценами на золото отметки 2617 долларов за тройскую унцию впервые в истории", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения стоимости – расписки "Глобалтранса" (-1,64%), акции ПИКа (-1,62%), "Распадской" (-0,95%), "Мечела" (-0,47%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,09%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи сходу преодолел сопротивление 2730 пунктов, что увеличивает вероятность по крайней мере одной попытки пробоя более серьезного технического препятствия, которое находится на месячном максимуме 2800 пунктов. Это не только "круглый" уровень, который обычно имеет для многих психологическое значение, но и отметка, от которой фондовый индикатор несколько раз серьезно откатывался после приближения, не в силах ее преодолеть", - говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". Степанов из ФГ "Финам" считает, что с технической точки зрения индекс находится у верхней границы нисходящего клина и пробитие этой границы может привести к росту до ближайшего уровня сопротивления 2800 пунктов. Он ожидает закрытия в "зеленой" зоне. Чернов из Freedom Finance Global считает, что сегодня индекс Мосбиржи завершит торговую сессию в диапазоне 2650-2800 пунктов.

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, ртс