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Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов

Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов - 16.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 2,43%, следует из данных Московской биржи. | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T18:55+0300

2024-09-16T18:55+0300

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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 2,43%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 2,43%, до 2 744,2 пункта, долларовый РТС - на 2,2%, до 948,5 пункта.

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