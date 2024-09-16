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Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов - 16.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 2,43%, следует из данных Московской биржи. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T18:55+0300
2024-09-16T18:55+0300
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 2,43%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 2,43%, до 2 744,2 пункта, долларовый РТС - на 2,2%, до 948,5 пункта.
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биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, российский рынок акций
Экономика, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС, российский рынок акций
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
Российский рынок акций вырос в понедельник на 2,43% по итогам основных торгов
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 2,43%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 2,43%, до 2 744,2 пункта, долларовый РТС - на 2,2%, до 948,5 пункта.
Цена золота слабо снижается после достижения нового рекорда