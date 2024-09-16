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"МТС Юрент" впервые оштрафовал самокатчика на 100 000 рублей
"МТС Юрент" впервые оштрафовал самокатчика на 100 000 рублей - 16.09.2024, ПРАЙМ
"МТС Юрент" впервые оштрафовал самокатчика на 100 000 рублей
Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" выписал штраф в размере 100 000 рублей за езду вдвоем на одном самокате. Сумма была списана с банковской карты пользователя,... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T20:04+0300
2024-09-16T20:04+0300
2024-09-16T20:04+0300
россия
москва
аренда самокатов
кикшеринг
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" выписал штраф в размере 100 000 рублей за езду вдвоем на одном самокате. Сумма была списана с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту. Об этом сообщила компания.В "МТС Юрент" напомнили, что фирма поддержала инициативу Департамента транспорта Москвы и ужесточила санкции за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем с 1 сентября.Данные о нарушении служба поддержки фирмы получила от одного из консультантов безопасности сервиса. После проверки был определен аккаунт пользователя, которому вынесли штраф в повышенном размере.В пресс-службе компания напомнили об усилении контроля за поездками на самокатах вдвоем: стало больше консультантов по безопасности, выявляющих нарушителей и отправляющих данные о них в службу поддержки сервиса. На всех самокатах в Москве появились индивидуальные укрупненные номера, которые легче считываются камерами, добавили в ."МТС Юрент"Ранее в сентябре кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в размере 100 000 рублей пользователю, передавшему арендованный электросамокат несовершеннолетнему лицу. Поводом стало обращение очевидца, сфотографировавшего трех подростков во время поездки и пожаловавшегося в службу поддержки. Об этом агентству РИА Новости сообщали в пресс-службе сервиса. Данная санкция была применена к аккаунту, с которого производилась аренда.В августе столичный Дептранс сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением ужесточить до 100 000 рублей наказание за езду вдвоем и передачу руля несовершеннолетним.
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россия, москва, аренда самокатов, кикшеринг, штраф
РОССИЯ, МОСКВА, аренда самокатов, кикшеринг, штраф
"МТС Юрент" впервые оштрафовал самокатчика на 100 000 рублей
МТС Юрент" выписал штраф на сто тысяч рублей за езду вдвоем в Москве
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" выписал штраф в размере 100 000 рублей за езду вдвоем на одном самокате. Сумма была списана с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту. Об этом сообщила компания.
В "МТС Юрент" напомнили, что фирма поддержала инициативу Департамента транспорта Москвы и ужесточила санкции за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем с 1 сентября.
Данные о нарушении служба поддержки фирмы получила от одного из консультантов безопасности сервиса. После проверки был определен аккаунт пользователя, которому вынесли штраф в повышенном размере.
В пресс-службе компания напомнили об усилении контроля за поездками на самокатах вдвоем: стало больше консультантов по безопасности, выявляющих нарушителей и отправляющих данные о них в службу поддержки сервиса. На всех самокатах в Москве появились индивидуальные укрупненные номера, которые легче считываются камерами, добавили в ."МТС Юрент"
Ранее в сентябре кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в размере 100 000 рублей пользователю, передавшему арендованный электросамокат несовершеннолетнему лицу. Поводом стало обращение очевидца, сфотографировавшего трех подростков во время поездки и пожаловавшегося в службу поддержки. Об этом агентству РИА Новости сообщали в пресс-службе сервиса. Данная санкция была применена к аккаунту, с которого производилась аренда.
В августе столичный Дептранс сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением ужесточить до 100 000 рублей наказание за езду вдвоем и передачу руля несовершеннолетним.
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