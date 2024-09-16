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Деньги больше не утекают. Западные санкции поддержали российскую экономику - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Деньги больше не утекают. Западные санкции поддержали российскую экономику
Деньги больше не утекают. Западные санкции поддержали российскую экономику - 16.09.2024, ПРАЙМ
Деньги больше не утекают. Западные санкции поддержали российскую экономику
До введения Западом санкций, жестко ограничивших для России финансовые операции за рубежом, большой поток средств утекал из страны. Теперь же большая часть... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T11:43+0300
2024-09-16T11:44+0300
экономика
россия
европа
санкции против рф
экономика в период санкций
последствия санкций
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. До введения Западом санкций, жестко ограничивших для России финансовые операции за рубежом, большой поток средств утекал из страны. Теперь же большая часть остается во внутреннем обороте и способствует развитию российской экономики, пишет польское издание Myśl Polska.Так, первый квартал текущего года показал рост экономики России на 5,4%, второй квартал - на 4%. Такие показатели сопоставимы с уровнем Китая. При этом европейские страны едва ли демонстрируют рост своих показателей. За два квартала рост составил 0,3%."Как мы знаем, российская экономика питается за счет стабильных экспортных доходов, получаемых в основном благодаря торговле нефтью. Однако можно экспортировать и ничего от этого не иметь, как в случае с Польшей", - пишет автор статьи, подчеркивая, что все доходы от экспорта страна вынуждена отправлять в штаб-квартиры западных предприятий.В издании подчеркнули: раньше, до введения антироссийских санкций, эта проблема стояла в России еще более остро, чем теперь в Польше. И Москва много лет пыталась всеми способами остановить утечку капитала за рубеж. Сегодня же крупные российские компании, осознавая потребность в защите государства от западных "краж" и заморозки средств, способствуют улучшению торгового баланса внутри страны. И все эти средства Россия тратит на развитие экономики, резюмировал автор.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, европа, санкции против рф, экономика в период санкций, последствия санкций
Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, санкции против РФ, экономика в период санкций, последствия санкций
11:43 16.09.2024 (обновлено: 11:44 16.09.2024)
 
Деньги больше не утекают. Западные санкции поддержали российскую экономику

Myśl Polska: во втором квартале 2024 года российская экономика выросла на 4%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкДенежные купюры - рубли и евро
Денежные купюры - рубли и евро - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. До введения Западом санкций, жестко ограничивших для России финансовые операции за рубежом, большой поток средств утекал из страны. Теперь же большая часть остается во внутреннем обороте и способствует развитию российской экономики, пишет польское издание Myśl Polska.
Так, первый квартал текущего года показал рост экономики России на 5,4%, второй квартал - на 4%. Такие показатели сопоставимы с уровнем Китая. При этом европейские страны едва ли демонстрируют рост своих показателей. За два квартала рост составил 0,3%.
"Как мы знаем, российская экономика питается за счет стабильных экспортных доходов, получаемых в основном благодаря торговле нефтью. Однако можно экспортировать и ничего от этого не иметь, как в случае с Польшей", - пишет автор статьи, подчеркивая, что все доходы от экспорта страна вынуждена отправлять в штаб-квартиры западных предприятий.
В издании подчеркнули: раньше, до введения антироссийских санкций, эта проблема стояла в России еще более остро, чем теперь в Польше. И Москва много лет пыталась всеми способами остановить утечку капитала за рубеж. Сегодня же крупные российские компании, осознавая потребность в защите государства от западных "краж" и заморозки средств, способствуют улучшению торгового баланса внутри страны. И все эти средства Россия тратит на развитие экономики, резюмировал автор.
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Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ЭкономикаРОССИЯЕВРОПАсанкции против РФэкономика в период санкцийпоследствия санкций
 
 
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