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МИД предупредил о подготовке ответных мер на санкции против российских СМИ

МИД предупредил о подготовке ответных мер на санкции против российских СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ

МИД предупредил о подготовке ответных мер на санкции против российских СМИ

Российская сторона подготовит ответные меры на санкции, введенные Соединенными Штатами против российских СМИ. Об этом в эфире "Первого канала" заявила... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T11:48+0300

2024-09-16T11:48+0300

2024-09-16T11:48+0300

политика

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российская сторона подготовит ответные меры на санкции, введенные Соединенными Штатами против российских СМИ. Об этом в эфире "Первого канала" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Что касается ответных мер, они будут разработаны", - отметила дипломат.Ранее Минфин США объявил о введении санкций против руководителей и сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, включая главного редактора Маргариту Симоньян.Госдепартамент также ужесточил требования к работе медиагруппы "Россия сегодня", определив ее статус как "иностранная миссия". Согласно закону об иностранных миссиях, она обязана вести учет о своем персонале и имуществе в США. Кроме того, введена новая политика, ограничивающая выдачу виз лицам, которые, по мнению американских властей, действуют от имени "поддерживаемых Кремлем" СМИ.

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россия, мид, запад