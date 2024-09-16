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ЦБ назвал приоритетом для финрынка развитие долгосрочных сбережений - 16.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ назвал приоритетом для финрынка развитие долгосрочных сбережений
ЦБ назвал приоритетом для финрынка развитие долгосрочных сбережений - 16.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал приоритетом для финрынка развитие долгосрочных сбережений
Банк России выделил три основных направления развития финансового рынка до 2027 года, в том числе - совершенствование инструментов долгосрочных сбережений и... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T12:28+0300
2024-09-16T12:30+0300
российский финансовый рынок
сбережения
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России выделил три основных направления развития финансового рынка до 2027 года, в том числе - совершенствование инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций для граждан, следует из проекта "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов", подготовленного финансовым регулятором. "Повышение роли рынка капитала как источника финансирования бизнеса, совершенствование инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций для граждан, укрепление доверия к рынку и усиление защиты прав инвесторов — таковы приоритетные направления развития финансового рынка на ближайшие три года", - считает ЦБ РФ. Особое внимание планируется уделять развитию долевого рынка капитала. Несмотря на широкий выбор финансовых инструментов и разнообразие эмитентов, объемы ценных бумаг в свободном обращении не так велики, считают в регуляторе. Для полноценного развития рынка капитала важно формирование как спроса со стороны инвесторов, так и предложения со стороны эмитентов, а чтобы компании были заинтересованы в диверсификации источников финансирования, необходимо проработать вопрос выравнивания мер господдержки, применяемых для кредитования и долевого финансирования, отмечает ЦБ. Проект нового трехлетнего документа, который опубликован для общественного обсуждения, сохраняет преемственность с "Основными направлениями развития финансового рынка на период 2024–2026 годов". Банк России продолжит создавать условия для безопасного внедрения цифровых и платежных технологий, развивать систему международных расчетов, оценивать системные риски и поддерживать финансовую стабильность, также говорится в сообщении регулятора. "При подготовке документа были учтены предварительно поступившие предложения участников рынка — финансовых организаций и их объединений, представителей реального сектора. Проект "Основных направлений развития финансового рынка..." направлен президенту Российской Федерации и в правительство Российской Федерации. Также планируется его обсуждение на парламентских слушаниях в Государственной думе", - сообщает Центробанк.
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российский финансовый рынок, сбережения
российский финансовый рынок, сбережения
12:28 16.09.2024 (обновлено: 12:30 16.09.2024)
 
ЦБ назвал приоритетом для финрынка развитие долгосрочных сбережений

ЦБ: один из приоритетов для финансового рынка - развитие долгосрочных сбережений

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России выделил три основных направления развития финансового рынка до 2027 года, в том числе - совершенствование инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций для граждан, следует из проекта "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов", подготовленного финансовым регулятором.
"Повышение роли рынка капитала как источника финансирования бизнеса, совершенствование инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций для граждан, укрепление доверия к рынку и усиление защиты прав инвесторов — таковы приоритетные направления развития финансового рынка на ближайшие три года", - считает ЦБ РФ.
Особое внимание планируется уделять развитию долевого рынка капитала. Несмотря на широкий выбор финансовых инструментов и разнообразие эмитентов, объемы ценных бумаг в свободном обращении не так велики, считают в регуляторе.
Для полноценного развития рынка капитала важно формирование как спроса со стороны инвесторов, так и предложения со стороны эмитентов, а чтобы компании были заинтересованы в диверсификации источников финансирования, необходимо проработать вопрос выравнивания мер господдержки, применяемых для кредитования и долевого финансирования, отмечает ЦБ.
Наличные деньги - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
Более миллиона россиян подписали договор программы долгосрочных сбережений
22 августа, 17:46
Проект нового трехлетнего документа, который опубликован для общественного обсуждения, сохраняет преемственность с "Основными направлениями развития финансового рынка на период 2024–2026 годов". Банк России продолжит создавать условия для безопасного внедрения цифровых и платежных технологий, развивать систему международных расчетов, оценивать системные риски и поддерживать финансовую стабильность, также говорится в сообщении регулятора.
"При подготовке документа были учтены предварительно поступившие предложения участников рынка — финансовых организаций и их объединений, представителей реального сектора. Проект "Основных направлений развития финансового рынка..." направлен президенту Российской Федерации и в правительство Российской Федерации. Также планируется его обсуждение на парламентских слушаниях в Государственной думе", - сообщает Центробанк.
 
российский финансовый рыноксбережения
 
 
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