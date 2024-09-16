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"Северсталь" подала заявку на железнорудный участок около своих активов - 16.09.2024, ПРАЙМ
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"Северсталь" подала заявку на железнорудный участок около своих активов
"Северсталь" подала заявку на железнорудный участок около своих активов - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" подала заявку на железнорудный участок около своих активов
Оленегорский горно-обогатительный комбинат ("Олкон"), входящий в "Северсталь", подал заявку на участие в аукционе на нижние горизонты и фланги Оленегорского... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T22:52+0300
2024-09-16T22:52+0300
экономика
россия
северсталь
железная руда
добыча полезных ископаемых
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Оленегорский горно-обогатительный комбинат ("Олкон"), входящий в "Северсталь", подал заявку на участие в аукционе на нижние горизонты и фланги Оленегорского месторождения в Мурманской области с разведанными балансовыми запасами железистых кварцитов в 230 миллионов тонн, которые расположены вблизи других активов холдинга, следует из сообщения Минприроды РФ для РИА Новости. "На момент окончания срока приема заявок на участие в аукционе подана 1 заявка от АО "Олкон", - ответили в ведомстве на вопрос об участниках в аукционе на нижние горизонты и фланги Оленегорского месторождения. Согласно регламенту, компания, если становится единственным участником, должна заплатить начальный платеж плюс один шаг для получения лицензии. Таким образом, "Олкон" может заплатить около 1,18 миллиарда рублей. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Подача заявок завершилась 13 сентября, а сами торги намечены на 26 сентября. Участок недр расположен на территории Арктической зоны России, в пределах Заимандровского железорудного района, в шести километрах от месторождений, разрабатываемых Оленегорским горно-обогатительным комбинатом (ГОК) (входит в "Северсталь"), следует из приложения к приказу Севзапнедр. Участок, передаваемый в пользование, включает в себя нижние горизонты и фланги Оленегорского месторождения, содержащие запасы железистых кварцитов. Его площадь составляет 3,97 квадратных километра. Балансовые запасы по категории С1 составляют 230,97 миллиона тонн, по С2 - 40,16 миллиона тонн. Забалансовые запасы по категории С2 оцениваются в 14,61 миллиона тонн. В июне генеральный директор "Северстали" Александр Шевелёв сообщил, что по плану холдинга горно-обогатительный комбинат "Оленегорский" к 2027 году выйдет на двукратное увеличение объемов производства железорудного концентрата в год до 2040 года включительно. Инвестиции под программу развития составят примерно 90 миллиардов рублей за период с 2025 по 2040 годы. Основной объем будут обеспечивать три крупнейших карьера – Оленегорский, Комсомольский и Печегубский.
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россия, северсталь, железная руда, добыча полезных ископаемых
Экономика, РОССИЯ, Северсталь, железная руда, добыча полезных ископаемых
22:52 16.09.2024
 
"Северсталь" подала заявку на железнорудный участок около своих активов

Минприроды: "Олкон" подал заявку на железнорудный участок в Мурманской области

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкОАО "Череповецкий сталепрокатный завод "Северсталь".
ОАО Череповецкий сталепрокатный завод Северсталь. - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Игорь Михалев
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Оленегорский горно-обогатительный комбинат ("Олкон"), входящий в "Северсталь", подал заявку на участие в аукционе на нижние горизонты и фланги Оленегорского месторождения в Мурманской области с разведанными балансовыми запасами железистых кварцитов в 230 миллионов тонн, которые расположены вблизи других активов холдинга, следует из сообщения Минприроды РФ для РИА Новости.
"На момент окончания срока приема заявок на участие в аукционе подана 1 заявка от АО "Олкон", - ответили в ведомстве на вопрос об участниках в аукционе на нижние горизонты и фланги Оленегорского месторождения. Согласно регламенту, компания, если становится единственным участником, должна заплатить начальный платеж плюс один шаг для получения лицензии. Таким образом, "Олкон" может заплатить около 1,18 миллиарда рублей.
Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Подача заявок завершилась 13 сентября, а сами торги намечены на 26 сентября.
Участок недр расположен на территории Арктической зоны России, в пределах Заимандровского железорудного района, в шести километрах от месторождений, разрабатываемых Оленегорским горно-обогатительным комбинатом (ГОК) (входит в "Северсталь"), следует из приложения к приказу Севзапнедр.
Участок, передаваемый в пользование, включает в себя нижние горизонты и фланги Оленегорского месторождения, содержащие запасы железистых кварцитов. Его площадь составляет 3,97 квадратных километра. Балансовые запасы по категории С1 составляют 230,97 миллиона тонн, по С2 - 40,16 миллиона тонн. Забалансовые запасы по категории С2 оцениваются в 14,61 миллиона тонн.
В июне генеральный директор "Северстали" Александр Шевелёв сообщил, что по плану холдинга горно-обогатительный комбинат "Оленегорский" к 2027 году выйдет на двукратное увеличение объемов производства железорудного концентрата в год до 2040 года включительно. Инвестиции под программу развития составят примерно 90 миллиардов рублей за период с 2025 по 2040 годы. Основной объем будут обеспечивать три крупнейших карьера – Оленегорский, Комсомольский и Печегубский.
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