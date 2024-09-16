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Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске
Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске - 16.09.2024, ПРАЙМ
Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске
В Челябинске 13-летний школьник с молотком напал на учеников и педагогов в школе, четверо человек госпитализированы. Об этом заявил глава региона Алексей... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T10:41+0300
2024-09-16T10:41+0300
2024-09-16T11:23+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В Челябинске 13-летний школьник с молотком напал на учеников и педагогов в школе, четверо человек госпитализированы. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер."ЧП в 68-й школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил он в своем Telegram-канале.Школьник, совершивший нападение, был задержан сотрудниками Росгвардии. Также заведены уголовные дела организации убийства и халатности, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регионального СУСК России.Ко всему прочему, стало известно, что что подросток имел при себе нож, молоток и пистолет, который оказался муляжем, об этом агентству РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что трое учащихся получили ранения, включая учительницу химии, которая попыталась противостоять нападавшему.По словам губернатора, правоохранительным органам, министерству образования и администрации города поручено провести детальное расследование инцидента и проверить образовательные организации. В настоящее время неясно, как ученик смог пронести молоток в школу и почему охранник не реагировал на его действия.
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россия, росгвардия, нападение
Происшествия, РОССИЯ, Росгвардия, нападение
Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске
Текслер: школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В Челябинске 13-летний школьник с молотком напал на учеников и педагогов в школе, четверо человек госпитализированы. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер.
"ЧП в 68-й школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Школьник, совершивший нападение, был задержан сотрудниками Росгвардии. Также заведены уголовные дела организации убийства и халатности, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регионального СУСК России.
Ко всему прочему, стало известно, что что подросток имел при себе нож, молоток и пистолет, который оказался муляжем, об этом агентству РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что трое учащихся получили ранения, включая учительницу химии, которая попыталась противостоять нападавшему.
По словам губернатора, правоохранительным органам, министерству образования и администрации города поручено провести детальное расследование инцидента и проверить образовательные организации. В настоящее время неясно, как ученик смог пронести молоток в школу и почему охранник не реагировал на его действия.
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