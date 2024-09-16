Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240916/shkolnik-851590862.html
Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске
Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске - 16.09.2024, ПРАЙМ
Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске
В Челябинске 13-летний школьник с молотком напал на учеников и педагогов в школе, четверо человек госпитализированы. Об этом заявил глава региона Алексей... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T10:41+0300
2024-09-16T11:23+0300
происшествия
россия
росгвардия
нападение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849182293_0:213:2882:1834_1920x0_80_0_0_be44fa3cff1de757b8dd73c4d671120c.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В Челябинске 13-летний школьник с молотком напал на учеников и педагогов в школе, четверо человек госпитализированы. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер."ЧП в 68-й школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил он в своем Telegram-канале.Школьник, совершивший нападение, был задержан сотрудниками Росгвардии. Также заведены уголовные дела организации убийства и халатности, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регионального СУСК России.Ко всему прочему, стало известно, что что подросток имел при себе нож, молоток и пистолет, который оказался муляжем, об этом агентству РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что трое учащихся получили ранения, включая учительницу химии, которая попыталась противостоять нападавшему.По словам губернатора, правоохранительным органам, министерству образования и администрации города поручено провести детальное расследование инцидента и проверить образовательные организации. В настоящее время неясно, как ученик смог пронести молоток в школу и почему охранник не реагировал на его действия.
https://1prime.ru/20231115/842272587.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849182293_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1aed163bc6ea2314ef346363c762de26.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росгвардия, нападение
Происшествия, РОССИЯ, Росгвардия, нападение
10:41 16.09.2024 (обновлено: 11:23 16.09.2024)
 
Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске

Текслер: школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В Челябинске 13-летний школьник с молотком напал на учеников и педагогов в школе, четверо человек госпитализированы. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер.
"ЧП в 68-й школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Школьник, совершивший нападение, был задержан сотрудниками Росгвардии. Также заведены уголовные дела организации убийства и халатности, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регионального СУСК России.
Ко всему прочему, стало известно, что что подросток имел при себе нож, молоток и пистолет, который оказался муляжем, об этом агентству РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что трое учащихся получили ранения, включая учительницу химии, которая попыталась противостоять нападавшему.
По словам губернатора, правоохранительным органам, министерству образования и администрации города поручено провести детальное расследование инцидента и проверить образовательные организации. В настоящее время неясно, как ученик смог пронести молоток в школу и почему охранник не реагировал на его действия.
Разведывательный беспилотный летательный аппарат Орлан-30 на Dubai Airshow-2023 - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2023
Школьники будут изучать боевое применение беспилотников
15 ноября 2023, 12:07
 
ПроисшествияРОССИЯРосгвардиянападение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала