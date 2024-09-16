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Поставки нефти из Казахстана очень помогли Германии, заявил Шольц
Поставки нефти из Казахстана очень помогли Германии, заявил Шольц - 16.09.2024, ПРАЙМ
Поставки нефти из Казахстана очень помогли Германии, заявил Шольц
Поставки нефти из Казахстана очень помогли Германии после того, как она прекратила закупки данного вида сырья у России, заявил в понедельник, выступая на... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T20:55+0300
2024-09-16T20:55+0300
2024-09-16T20:55+0300
энергетика
германия
олаф шольц
казахстан
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки нефти из Казахстана очень помогли Германии после того, как она прекратила закупки данного вида сырья у России, заявил в понедельник, выступая на казахско-немецком экономическом форуме, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Стенограмму его выступления привела пресс-служба правительства Германии.В воскресенье он начал турне по странам Средней Азии с посещения Узбекистана. Сегодня Шольц посетил Казахстан, где подписал с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым совместную декларацию о сотрудничестве между двумя государствами. По словам Шольца, обе стороны выигрывают от этого экономического обмена, потому что таким образом диверсифицируют свои экономики делают их более устойчивыми. Он отметил, что весьма конкретным примером этого являются поставки нефти из Казахстана, которые очень помогли ФРГ после того, как Россия "перестала быть нашим поставщиком". Эти поставки казахстанской нефти имели и имеют решающее значение, в особенности для нефтеперерабатывающего завода в Шведте, где удалось сохранить множество рабочих мест. "Мы очень благодарны Казахстану за это важное сотрудничество, которое будет продолжаться", — сказал Шольц. Берлин в конце 2022 года договориля с Астаной о закупке нефти с транспортировкой по "Дружбе" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в Шведте и замены российской нефти. Согласно этим договоренностям, "Казтрансойл" в 2023 году поставил в ФРГ 993 тысячи тонн нефти. А на 2024 год согласованный Астаной и Москвой объем транзита нефти по "Дружбе" в направлении ФРГ составляет до 1,2 миллиона тонн.
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германия, олаф шольц, казахстан, поставки нефти
Энергетика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, КАЗАХСТАН, поставки нефти
Поставки нефти из Казахстана очень помогли Германии, заявил Шольц
Шольц: поставки нефти из Казахстана помогли ФРГ после прекращения поставок из РФ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки нефти из Казахстана очень помогли Германии после того, как она прекратила закупки данного вида сырья у России, заявил в понедельник, выступая на казахско-немецком экономическом форуме, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Стенограмму его выступления привела пресс-служба правительства Германии.
В воскресенье он начал турне по странам Средней Азии с посещения Узбекистана. Сегодня Шольц посетил Казахстан, где подписал с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым совместную декларацию о сотрудничестве между двумя государствами.
По словам Шольца, обе стороны выигрывают от этого экономического обмена, потому что таким образом диверсифицируют свои экономики делают их более устойчивыми. Он отметил, что весьма конкретным примером этого являются поставки нефти из Казахстана, которые очень помогли ФРГ после того, как Россия "перестала быть нашим поставщиком". Эти поставки казахстанской нефти имели и имеют решающее значение, в особенности для нефтеперерабатывающего завода в Шведте, где удалось сохранить множество рабочих мест.
"Мы очень благодарны Казахстану за это важное сотрудничество, которое будет продолжаться", — сказал Шольц.
Берлин в конце 2022 года договориля с Астаной о закупке нефти с транспортировкой по "Дружбе" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в Шведте и замены российской нефти. Согласно этим договоренностям, "Казтрансойл" в 2023 году поставил в ФРГ 993 тысячи тонн нефти. А на 2024 год согласованный Астаной и Москвой объем транзита нефти по "Дружбе" в направлении ФРГ составляет до 1,2 миллиона тонн.
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима