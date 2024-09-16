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Поставки нефти из Казахстана очень помогли Германии, заявил Шольц

Поставки нефти из Казахстана очень помогли Германии, заявил Шольц - 16.09.2024, ПРАЙМ

Поставки нефти из Казахстана очень помогли Германии, заявил Шольц

Поставки нефти из Казахстана очень помогли Германии после того, как она прекратила закупки данного вида сырья у России, заявил в понедельник, выступая на... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T20:55+0300

2024-09-16T20:55+0300

2024-09-16T20:55+0300

энергетика

германия

олаф шольц

казахстан

поставки нефти

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки нефти из Казахстана очень помогли Германии после того, как она прекратила закупки данного вида сырья у России, заявил в понедельник, выступая на казахско-немецком экономическом форуме, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Стенограмму его выступления привела пресс-служба правительства Германии.В воскресенье он начал турне по странам Средней Азии с посещения Узбекистана. Сегодня Шольц посетил Казахстан, где подписал с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым совместную декларацию о сотрудничестве между двумя государствами. По словам Шольца, обе стороны выигрывают от этого экономического обмена, потому что таким образом диверсифицируют свои экономики делают их более устойчивыми. Он отметил, что весьма конкретным примером этого являются поставки нефти из Казахстана, которые очень помогли ФРГ после того, как Россия "перестала быть нашим поставщиком". Эти поставки казахстанской нефти имели и имеют решающее значение, в особенности для нефтеперерабатывающего завода в Шведте, где удалось сохранить множество рабочих мест. "Мы очень благодарны Казахстану за это важное сотрудничество, которое будет продолжаться", — сказал Шольц. Берлин в конце 2022 года договориля с Астаной о закупке нефти с транспортировкой по "Дружбе" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в Шведте и замены российской нефти. Согласно этим договоренностям, "Казтрансойл" в 2023 году поставил в ФРГ 993 тысячи тонн нефти. А на 2024 год согласованный Астаной и Москвой объем транзита нефти по "Дружбе" в направлении ФРГ составляет до 1,2 миллиона тонн.

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германия

казахстан

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германия, олаф шольц, казахстан, поставки нефти