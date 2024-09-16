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"Тариф со скидкой": в "Билайне" рассказали о новой схеме мошенников - 16.09.2024, ПРАЙМ
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"Тариф со скидкой": в "Билайне" рассказали о новой схеме мошенников
"Тариф со скидкой": в "Билайне" рассказали о новой схеме мошенников - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Тариф со скидкой": в "Билайне" рассказали о новой схеме мошенников
Злоумышленники начали использовать новую мошенническую схему. Так, они под видом операторов связи предлагают клиентам тариф по выгодной цене, а затем требуют... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T06:06+0300
2024-09-16T06:06+0300
билайн
мошенники
оператор связи
россия
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники начали использовать новую мошенническую схему. Так, они под видом операторов связи предлагают клиентам тариф по выгодной цене, а затем требуют перевод денег для "гарантии", сообщили в "Билайне"."Злоумышленники звонят абонентам под видом сотрудников оператора связи и предлагают подключить непубличные или скидочные тарифы", - объяснили в пресс-службе компании.Именно эту схему мошенники попытались провернуть с одним из клиентов оператора. Они попросили пользователя перевести деньги на счет, чтобы тариф мог автоматически продлеваться в течение двух месяцев. Свое требование они объяснили "гарантией подключения", однако после перевода тариф так и не был подключен.В "Билайне" посоветовали не доверять телефонным звонкам и сообщениям в мессенджере с незнакомых номеров, а также не переводить деньги без уточнения подробностей на официальном сайте оператора или в физических офисах.
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билайн, мошенники, оператор связи, россия
Билайн, МОШЕННИКИ, оператор связи, РОССИЯ
06:06 16.09.2024
 
"Тариф со скидкой": в "Билайне" рассказали о новой схеме мошенников

"Билайн": злоумышленники придумали новую схему обмана, связанную с тарифами связи

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВывеска на офисе компании "Билайн"
Вывеска на офисе компании Билайн - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники начали использовать новую мошенническую схему. Так, они под видом операторов связи предлагают клиентам тариф по выгодной цене, а затем требуют перевод денег для "гарантии", сообщили в "Билайне".
"Злоумышленники звонят абонентам под видом сотрудников оператора связи и предлагают подключить непубличные или скидочные тарифы", - объяснили в пресс-службе компании.
Именно эту схему мошенники попытались провернуть с одним из клиентов оператора. Они попросили пользователя перевести деньги на счет, чтобы тариф мог автоматически продлеваться в течение двух месяцев. Свое требование они объяснили "гарантией подключения", однако после перевода тариф так и не был подключен.
В "Билайне" посоветовали не доверять телефонным звонкам и сообщениям в мессенджере с незнакомых номеров, а также не переводить деньги без уточнения подробностей на официальном сайте оператора или в физических офисах.
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БилайнМОШЕННИКИоператор связиРОССИЯ
 
 
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