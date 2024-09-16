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Совкомбанк и платформа ДВИЖ ускорят принятие решения по ипотеке

Совкомбанк и платформа ДВИЖ ускорят принятие решения по ипотеке - 16.09.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк и платформа ДВИЖ ускорят принятие решения по ипотеке

Совкомбанк и AI-платформа ДВИЖ завершили настройку API-интеграции для быстрой и безопасной передачи данных между платформами. Теперь покупатели недвижимости,... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T13:38+0300

2024-09-16T13:38+0300

2024-09-16T13:43+0300

совкомбанк

it-компании

ипотека

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Совкомбанк и AI-платформа ДВИЖ завершили настройку API-интеграции для быстрой и безопасной передачи данных между платформами. Теперь покупатели недвижимости, которые работают с партнерами и застройщиками на платформе ДВИЖ, смогут получить решение по ипотеке значительно быстрее. Воспользоваться преимуществом интеграции сможет любой человек, даже если он не является клиентом Совкомбанка. При этом будут доступны все ипотечные программы банка. Необходимо лишь выбрать квартиру у застройщика, который сотрудничает с ДВИЖом. На данный момент AI-платформой пользуются уже более 100 компаний, среди которых ГК Самолет, ЛСР, ГК ФСК, DOGMA и другие. "Мы продолжаем совершенствовать бизнес-процессы и постоянно работаем над сокращением времени рассмотрения ипотечных заявок. На этом пути мы уже провели ряд успешных интеграционных решений с партнерами. Интеграция с платформой ДВИЖ прошла в рекордно короткие сроки благодаря вовлеченности команд продуктовиков и разработчиков с обеих сторон. Мы планируем продолжать сотрудничество с крупными партнерами на рынке недвижимости и делать клиентский путь в ипотеке проще и быстрее", — рассказала Ольга Коваленко, руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка. По словам управляющего партнера ДВИЖа Дмитрия Охрименко, еще до запуска интеграции Совкомбанк был одним из наиболее популярных банков у клиентов платформы. "Старт работы по API и быстрое рассмотрение всех заявок помогут коллегам закрепить свои ведущие позиции на рынке ипотечного кредитования. За короткое время мы успешно сделали еще один важный шаг к созданию удобной инфраструктуры для всех участников рынка недвижимости", — добавил он.

https://1prime.ru/20240904/sovkombank-851327200.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, it-компании, ипотека