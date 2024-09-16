Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк и платформа ДВИЖ ускорят принятие решения по ипотеке - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240916/sovkombank-851595529.html
Совкомбанк и платформа ДВИЖ ускорят принятие решения по ипотеке
Совкомбанк и платформа ДВИЖ ускорят принятие решения по ипотеке - 16.09.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк и платформа ДВИЖ ускорят принятие решения по ипотеке
Совкомбанк и AI-платформа ДВИЖ завершили настройку API-интеграции для быстрой и безопасной передачи данных между платформами. Теперь покупатели недвижимости,... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T13:38+0300
2024-09-16T13:43+0300
совкомбанк
it-компании
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846304085_0:131:1200:806_1920x0_80_0_0_cf24e81498242f6cc039a455a641ad3c.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Совкомбанк и AI-платформа ДВИЖ завершили настройку API-интеграции для быстрой и безопасной передачи данных между платформами. Теперь покупатели недвижимости, которые работают с партнерами и застройщиками на платформе ДВИЖ, смогут получить решение по ипотеке значительно быстрее. Воспользоваться преимуществом интеграции сможет любой человек, даже если он не является клиентом Совкомбанка. При этом будут доступны все ипотечные программы банка. Необходимо лишь выбрать квартиру у застройщика, который сотрудничает с ДВИЖом. На данный момент AI-платформой пользуются уже более 100 компаний, среди которых ГК Самолет, ЛСР, ГК ФСК, DOGMA и другие. "Мы продолжаем совершенствовать бизнес-процессы и постоянно работаем над сокращением времени рассмотрения ипотечных заявок. На этом пути мы уже провели ряд успешных интеграционных решений с партнерами. Интеграция с платформой ДВИЖ прошла в рекордно короткие сроки благодаря вовлеченности команд продуктовиков и разработчиков с обеих сторон. Мы планируем продолжать сотрудничество с крупными партнерами на рынке недвижимости и делать клиентский путь в ипотеке проще и быстрее", — рассказала Ольга Коваленко, руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка. По словам управляющего партнера ДВИЖа Дмитрия Охрименко, еще до запуска интеграции Совкомбанк был одним из наиболее популярных банков у клиентов платформы. "Старт работы по API и быстрое рассмотрение всех заявок помогут коллегам закрепить свои ведущие позиции на рынке ипотечного кредитования. За короткое время мы успешно сделали еще один важный шаг к созданию удобной инфраструктуры для всех участников рынка недвижимости", — добавил он.
https://1prime.ru/20240904/sovkombank-851327200.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846304085_1:0:1200:899_1920x0_80_0_0_051e856c424a32d463577c3878e679f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
совкомбанк, it-компании, ипотека
Совкомбанк, IT-компании, ипотека
13:38 16.09.2024 (обновлено: 13:43 16.09.2024)
 
Совкомбанк и платформа ДВИЖ ускорят принятие решения по ипотеке

Совкомбанк завершил API-интеграцию с платформой ДВИЖ для быстрой выдачи ипотеки

© пресс-служба "Совкомбанка"Офис "Совкомбанка"
Офис Совкомбанка
© пресс-служба "Совкомбанка"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Совкомбанк и AI-платформа ДВИЖ завершили настройку API-интеграции для быстрой и безопасной передачи данных между платформами. Теперь покупатели недвижимости, которые работают с партнерами и застройщиками на платформе ДВИЖ, смогут получить решение по ипотеке значительно быстрее.
Воспользоваться преимуществом интеграции сможет любой человек, даже если он не является клиентом Совкомбанка. При этом будут доступны все ипотечные программы банка. Необходимо лишь выбрать квартиру у застройщика, который сотрудничает с ДВИЖом.
На данный момент AI-платформой пользуются уже более 100 компаний, среди которых ГК Самолет, ЛСР, ГК ФСК, DOGMA и другие.
"Мы продолжаем совершенствовать бизнес-процессы и постоянно работаем над сокращением времени рассмотрения ипотечных заявок. На этом пути мы уже провели ряд успешных интеграционных решений с партнерами. Интеграция с платформой ДВИЖ прошла в рекордно короткие сроки благодаря вовлеченности команд продуктовиков и разработчиков с обеих сторон. Мы планируем продолжать сотрудничество с крупными партнерами на рынке недвижимости и делать клиентский путь в ипотеке проще и быстрее", — рассказала Ольга Коваленко, руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка.
По словам управляющего партнера ДВИЖа Дмитрия Охрименко, еще до запуска интеграции Совкомбанк был одним из наиболее популярных банков у клиентов платформы.
"Старт работы по API и быстрое рассмотрение всех заявок помогут коллегам закрепить свои ведущие позиции на рынке ипотечного кредитования. За короткое время мы успешно сделали еще один важный шаг к созданию удобной инфраструктуры для всех участников рынка недвижимости", — добавил он.
Офис Совкомбанка
Совкомбанк и Группа К1 договорились сотрудничать по инвестпроектам
4 сентября, 12:12
 
СовкомбанкIT-компанииипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала