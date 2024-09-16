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Первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро" прошел в Москве

Первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро" прошел в Москве - 16.09.2024, ПРАЙМ

Первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро" прошел в Москве

В субботу 14 сентября на территории Парка Победы в Москве прошел первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро". Все средства от продажи слотов будут... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T15:07+0300

2024-09-16T15:07+0300

2024-09-16T15:07+0300

совкомбанк

благотворительность

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. В субботу 14 сентября на территории Парка Победы в Москве прошел первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро". Все средства от продажи слотов будут удвоены банком и направлены фондам – партнерам платформы "Совкомбанк про добро" на помощь детям.Почти 450 человек присоединились к соревнованиям, чтобы поддержать доброе начинание. Благодаря участникам забега в фонды будет направлено 2 миллиона рублей."Банк развивает различные социальные инициативы, направленные на усиление реального вклада в добрые дела. Первый благотворительный забег – знаковое для нас мероприятие, мы объединились с партнерами, сотрудниками и клиентами, чтобы своим примером вдохновлять и развивать важные для общества проекты", - прокомментировал Александр Дворский, управляющий директор ПАО "Совкомбанк", директор национальной системы рассрочек "Халва".Мероприятие прошло при поддержке партнеров национальной системы рассрочек "Халва" Reboot и Grow Food.

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совкомбанк, благотворительность