Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро" прошел в Москве - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240916/sovkombank-851598149.html
Первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро" прошел в Москве
Первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро" прошел в Москве - 16.09.2024, ПРАЙМ
Первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро" прошел в Москве
В субботу 14 сентября на территории Парка Победы в Москве прошел первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро". Все средства от продажи слотов будут... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:07+0300
2024-09-16T15:07+0300
совкомбанк
благотворительность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/10/851598002_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_a3603b359f2fc11e1f17dca8f734ec2b.jpg
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. В субботу 14 сентября на территории Парка Победы в Москве прошел первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро". Все средства от продажи слотов будут удвоены банком и направлены фондам – партнерам платформы "Совкомбанк про добро" на помощь детям.Почти 450 человек присоединились к соревнованиям, чтобы поддержать доброе начинание. Благодаря участникам забега в фонды будет направлено 2 миллиона рублей."Банк развивает различные социальные инициативы, направленные на усиление реального вклада в добрые дела. Первый благотворительный забег – знаковое для нас мероприятие, мы объединились с партнерами, сотрудниками и клиентами, чтобы своим примером вдохновлять и развивать важные для общества проекты", - прокомментировал Александр Дворский, управляющий директор ПАО "Совкомбанк", директор национальной системы рассрочек "Халва".Мероприятие прошло при поддержке партнеров национальной системы рассрочек "Халва" Reboot и Grow Food.
https://1prime.ru/20240916/sovkombank-851595529.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/10/851598002_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_cffed7c6cd862a8c69ee98f989ec19a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
совкомбанк, благотворительность
Совкомбанк, благотворительность
15:07 16.09.2024
 
Первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро" прошел в Москве

Первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро" прошел в Москве в выходные

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаПервый благотворительный забег "Совкомбанк про добро" прошел в Москве
Первый благотворительный забег Совкомбанк про добро прошел в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. В субботу 14 сентября на территории Парка Победы в Москве прошел первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро". Все средства от продажи слотов будут удвоены банком и направлены фондам – партнерам платформы "Совкомбанк про добро" на помощь детям.
Почти 450 человек присоединились к соревнованиям, чтобы поддержать доброе начинание. Благодаря участникам забега в фонды будет направлено 2 миллиона рублей.
"Банк развивает различные социальные инициативы, направленные на усиление реального вклада в добрые дела. Первый благотворительный забег – знаковое для нас мероприятие, мы объединились с партнерами, сотрудниками и клиентами, чтобы своим примером вдохновлять и развивать важные для общества проекты", - прокомментировал Александр Дворский, управляющий директор ПАО "Совкомбанк", директор национальной системы рассрочек "Халва".
Мероприятие прошло при поддержке партнеров национальной системы рассрочек "Халва" Reboot и Grow Food.
Офис Совкомбанка
Совкомбанк и платформа ДВИЖ ускорят принятие решения по ипотеке
13:38
 
Совкомбанкблаготворительность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала