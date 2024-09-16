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У США возник перерасход при модернизации ядерного арсенала, сообщили СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ
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У США возник перерасход при модернизации ядерного арсенала, сообщили СМИ
У США возник перерасход при модернизации ядерного арсенала, сообщили СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ
У США возник перерасход при модернизации ядерного арсенала, сообщили СМИ
Вашингтон испытывает проблемы при модернизации своего ядерного арсенала. Проекты вызывают перерасход бюджетных средств и отставание от графика. Об этом сообщил... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T17:08+0300
2024-09-16T17:08+0300
вооружения
сша
ядерное оружие
бюджет сша
расходы
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Вашингтон испытывает проблемы при модернизации своего ядерного арсенала. Проекты вызывают перерасход бюджетных средств и отставание от графика. Об этом сообщил колумнист агентства Bloomberg Хэл Брендс. По его словам, Пентагон занимается рассчитанным на десятилетия проектом по модернизации ядерного арсенала страны, при этом все три ее аспекта — бомбардировочная авиация, ракеты наземного базирования и несущие баллистические ракеты подводные лодки — "отстают от графика и превышают бюджет". Брендс отметил, что бюджет Пентагона разрывается между пополнением военных запасов для конфликтов, которые могут возникнуть в настоящее время, и созданием передовых вооружений для войн, которые могут начаться в ближайшие десятилетия. Колумнист полагает, что Вашингтону нужно больше ядерных боеголовок для поддержания сдерживания в мире. Кроме того, он обратил внимание на ситуацию в американском флоте. Брендс указал, что кораблей на ходу становится слишком мало для сдерживания Пекина, при этом нарастают проблемы в вопросе их обслуживания и строительства новых. К концу 2020-х годов США ждет "нехватка огневой мощи", заключил колумнист.
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сша, ядерное оружие, бюджет сша, расходы
Вооружения, США, ядерное оружие, бюджет США, расходы
17:08 16.09.2024
 
У США возник перерасход при модернизации ядерного арсенала, сообщили СМИ

Bloomberg: США столкнулись с перерасходом при модернизации ядерного арсенала

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Вашингтон испытывает проблемы при модернизации своего ядерного арсенала. Проекты вызывают перерасход бюджетных средств и отставание от графика. Об этом сообщил колумнист агентства Bloomberg Хэл Брендс.
По его словам, Пентагон занимается рассчитанным на десятилетия проектом по модернизации ядерного арсенала страны, при этом все три ее аспекта — бомбардировочная авиация, ракеты наземного базирования и несущие баллистические ракеты подводные лодки — "отстают от графика и превышают бюджет".
Брендс отметил, что бюджет Пентагона разрывается между пополнением военных запасов для конфликтов, которые могут возникнуть в настоящее время, и созданием передовых вооружений для войн, которые могут начаться в ближайшие десятилетия.
Колумнист полагает, что Вашингтону нужно больше ядерных боеголовок для поддержания сдерживания в мире.
Кроме того, он обратил внимание на ситуацию в американском флоте. Брендс указал, что кораблей на ходу становится слишком мало для сдерживания Пекина, при этом нарастают проблемы в вопросе их обслуживания и строительства новых.
К концу 2020-х годов США ждет "нехватка огневой мощи", заключил колумнист.
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