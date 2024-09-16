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США завершили вывод войск из Нигера
США завершили вывод войск из Нигера - 16.09.2024, ПРАЙМ
США завершили вывод войск из Нигера
США завершили вывод своих военных из Нигера, сообщило в понедельник Африканское командование ВС США. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T19:19+0300
2024-09-16T19:19+0300
2024-09-16T19:19+0300
политика
сша
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вывод
войска
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. США завершили вывод своих военных из Нигера, сообщило в понедельник Африканское командование ВС США. Согласно сообщению, Минобороны США и Минобороны Республики Нигер объявили о завершении вывода американских военных и имущества из страны. Начатый 19 мая процесс фактически завершился 15 сентября. Отмечается, что эффективное взаимодействие и коммуникация между США и нигерскими военными обеспечили, безопасный, упорядоченный и ответственный вывод войск, который прошел без сложностей и к обоюдно условленной дате.
https://1prime.ru/20240913/pentagon-851558287.html
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сша, нигер, вывод, войска
Политика, США, НИГЕР, вывод, войска
США завершили вывод войск из Нигера
США завершили вывод своих военных и имущества из Нигера
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. США завершили вывод своих военных из Нигера, сообщило в понедельник Африканское командование ВС США.
Согласно сообщению, Минобороны США и Минобороны Республики Нигер объявили о завершении вывода американских военных и имущества из страны. Начатый 19 мая процесс фактически завершился 15 сентября.
Отмечается, что эффективное взаимодействие и коммуникация между США и нигерскими военными обеспечили, безопасный, упорядоченный и ответственный вывод войск, который прошел без сложностей и к обоюдно условленной дате.
Пентагон признал, что средства на помощь Украине на исходе