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США завершили вывод войск из Нигера

США завершили вывод войск из Нигера - 16.09.2024, ПРАЙМ

США завершили вывод войск из Нигера

США завершили вывод своих военных из Нигера, сообщило в понедельник Африканское командование ВС США. | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T19:19+0300

2024-09-16T19:19+0300

2024-09-16T19:19+0300

политика

сша

нигер

вывод

войска

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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. США завершили вывод своих военных из Нигера, сообщило в понедельник Африканское командование ВС США. Согласно сообщению, Минобороны США и Минобороны Республики Нигер объявили о завершении вывода американских военных и имущества из страны. Начатый 19 мая процесс фактически завершился 15 сентября. Отмечается, что эффективное взаимодействие и коммуникация между США и нигерскими военными обеспечили, безопасный, упорядоченный и ответственный вывод войск, который прошел без сложностей и к обоюдно условленной дате.

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сша, нигер, вывод, войска