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США намерены расширить антироссийские санкции на другие страны

США намерены расширить антироссийские санкции на другие страны - 16.09.2024, ПРАЙМ

США намерены расширить антироссийские санкции на другие страны

Власти США намерены работать над расширением антироссийских санкций на те государства, которые помогают РФ в поиске механизмов обхода принятых против нее мер... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T21:04+0300

2024-09-16T21:04+0300

2024-09-16T21:04+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Власти США намерены работать над расширением антироссийских санкций на те государства, которые помогают РФ в поиске механизмов обхода принятых против нее мер. Об этом заявила в понедельник, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард. По ее словам, для США очень важно быть динамичными, частный сектор очень хорош в инновациях и поиске альтернативных маршрутов. "Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется и страны, участвующие в этих активностях, находят альтернативные механизмы", — заявила она, комментируя применение санкций против РФ. Кроме того, советник признала, что вводимые Вашингтоном ограничения эффективны тогда, когда носят многосторонний характер и применяются его союзниками. Поэтому для США жизненно важно перестраивать альянсы и работать с союзниками над совместными санкционными действиями, заключила Брейнард. В России неоднократно заявляли, что она справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на несколько лет назад и продолжает его усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих странах не раз высказывали мнения, что санкции против РФ неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, при этом санкции серьезно ударили по всей мировой экономике.

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сша, белый дом, санкции против рф