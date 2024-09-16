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США намерены расширить антироссийские санкции на другие страны - 16.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США намерены расширить антироссийские санкции на другие страны
США намерены расширить антироссийские санкции на другие страны - 16.09.2024, ПРАЙМ
США намерены расширить антироссийские санкции на другие страны
Власти США намерены работать над расширением антироссийских санкций на те государства, которые помогают РФ в поиске механизмов обхода принятых против нее мер... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T21:04+0300
2024-09-16T21:04+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Власти США намерены работать над расширением антироссийских санкций на те государства, которые помогают РФ в поиске механизмов обхода принятых против нее мер. Об этом заявила в понедельник, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард. По ее словам, для США очень важно быть динамичными, частный сектор очень хорош в инновациях и поиске альтернативных маршрутов. "Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется и страны, участвующие в этих активностях, находят альтернативные механизмы", — заявила она, комментируя применение санкций против РФ. Кроме того, советник признала, что вводимые Вашингтоном ограничения эффективны тогда, когда носят многосторонний характер и применяются его союзниками. Поэтому для США жизненно важно перестраивать альянсы и работать с союзниками над совместными санкционными действиями, заключила Брейнард. В России неоднократно заявляли, что она справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на несколько лет назад и продолжает его усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих странах не раз высказывали мнения, что санкции против РФ неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, при этом санкции серьезно ударили по всей мировой экономике.
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сша, белый дом, санкции против рф
Экономика, США, Белый дом, санкции против РФ
21:04 16.09.2024
 
США намерены расширить антироссийские санкции на другие страны

Брейнард: США расширят антироссийские санкции на страны, помогающие их обходить

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Власти США намерены работать над расширением антироссийских санкций на те государства, которые помогают РФ в поиске механизмов обхода принятых против нее мер. Об этом заявила в понедельник, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард.
По ее словам, для США очень важно быть динамичными, частный сектор очень хорош в инновациях и поиске альтернативных маршрутов.
"Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется и страны, участвующие в этих активностях, находят альтернативные механизмы", — заявила она, комментируя применение санкций против РФ.
Кроме того, советник признала, что вводимые Вашингтоном ограничения эффективны тогда, когда носят многосторонний характер и применяются его союзниками. Поэтому для США жизненно важно перестраивать альянсы и работать с союзниками над совместными санкционными действиями, заключила Брейнард.
В России неоднократно заявляли, что она справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на несколько лет назад и продолжает его усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих странах не раз высказывали мнения, что санкции против РФ неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, при этом санкции серьезно ударили по всей мировой экономике.
Денежные купюры - рубли и евро - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
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ЭкономикаСШАБелый домсанкции против РФ
 
 
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