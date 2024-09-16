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США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России - 16.09.2024, ПРАЙМ
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США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России
США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России - 16.09.2024, ПРАЙМ
США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России
Вашингтон по результатам прошедших переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не готов объявить о снятии ограничений | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T21:40+0300
2024-09-16T21:40+0300
политика
сша
украина
поддержка украины
ракетные удары
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Вашингтон по результатам прошедших переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не готов объявить о снятии ограничений на удары Киевом дальнобойным оружием западного производства вглубь территории России. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. По его словам, Вашингтон продолжает взаимодействовать с Киевом относительно того, как лучше всего его поддержать, как "предоставить им средства и разведывательную поддержку наилучшим образом". "Но у меня нет никаких заявлений по поводу политики (об ограничениях на использование западных дальнобойных ракет — ред.)", — заявил Миллер в ходе брифинга, комментируя итоги переговоров Байдена и Стармера. Ранее в итоговом заявлении после встречи Байдена со Стармером Белый дом не объявил о решении американского лидера разрешить дальние удары Украине западными ракетами вглубь территории РФ.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь РФ предельно четкие и однозначные, нет сомнений, что они достигли адресатов.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, поддержка украины, ракетные удары
Политика, США, УКРАИНА, поддержка Украины, ракетные удары
21:40 16.09.2024
 
США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

Госдеп: США по-прежнему не готовы объявить о разрешении ВСУ бить вглубь России

© РИА Новости . Артур Шайхутдинов | Перейти в медиабанкТрофейная Ракета Storm Shadow (французская — SCALP)
Трофейная Ракета Storm Shadow (французская — SCALP) - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Артур Шайхутдинов
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Вашингтон по результатам прошедших переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не готов объявить о снятии ограничений на удары Киевом дальнобойным оружием западного производства вглубь территории России. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
По его словам, Вашингтон продолжает взаимодействовать с Киевом относительно того, как лучше всего его поддержать, как "предоставить им средства и разведывательную поддержку наилучшим образом".
"Но у меня нет никаких заявлений по поводу политики (об ограничениях на использование западных дальнобойных ракет — ред.)", — заявил Миллер в ходе брифинга, комментируя итоги переговоров Байдена и Стармера.
Ранее в итоговом заявлении после встречи Байдена со Стармером Белый дом не объявил о решении американского лидера разрешить дальние удары Украине западными ракетами вглубь территории РФ.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь РФ предельно четкие и однозначные, нет сомнений, что они достигли адресатов.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
В США предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области
16:56
 
ПолитикаСШАУКРАИНАподдержка Украиныракетные удары
 
 
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