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В ГД одобрили продление морским компаниям нулевого тарифа страхвзносов

В ГД одобрили продление морским компаниям нулевого тарифа страхвзносов - 16.09.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили продление морским компаниям нулевого тарифа страхвзносов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении на 10 лет нулевого тарифа страховых взносов в отношении... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T11:28+0300

2024-09-16T11:28+0300

2024-09-16T11:28+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении на 10 лет нулевого тарифа страховых взносов в отношении выплат членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (РМРС). Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях продления действия пониженного тарифа страховых взносов для плательщиков, производящих выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в РМРС (за исключением судов, используемых для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в морских портах РФ), за исполнение ими трудовых обязанностей. Действующее законодательство предусматривает для таких плательщиков до конца 2027 года применение единого пониженного тарифа страховых взносов в нулевом размере. Законопроект продлевает действие такого тарифа до конца 2037 года, то есть на 10 лет. Это, согласно пояснительной записке, позволит создать благоприятные условия для развития транспортного флота и гражданского судостроения РФ. В связи с этим, исходя из финансово-экономического обоснования, в период с 2027 по 2037 год прогнозируются недополученные доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ в размере 13,7 миллиарда рублей. Реализация инициативы поможет увеличить долю судов под флагом РФ в мировом торговом флоте, пояснял в июле премьер-министр Михаил Мишустин. Предполагается, что благодаря этой мере у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 миллиардов рублей, что укрепит их экономические возможности, в том числе в отношении выплаты заработной платы, отмечал премьер. Благодаря действующей мере количество зарегистрированных в РМРС судов, по его словам, выросло почти в два с половиной раза, а численность плавсостава превысила 16 тысяч человек.

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россия, госдума