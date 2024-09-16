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Суд взыскал с иностранных страховщиков убытки в пользу "Ингосстраха"
Суд взыскал с иностранных страховщиков убытки в пользу "Ингосстраха" - 16.09.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал с иностранных страховщиков убытки в пользу "Ингосстраха"
Арбитражный суд Москвы по иску "Ингосстраха" взыскал более 2,7 миллиона долларов (более 249 миллионов рублей по текущему курсу) убытков с трех иностранных... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T17:21+0300
2024-09-16T17:21+0300
2024-09-16T17:21+0300
экономика
россия
суд
ингосстрах
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску "Ингосстраха" взыскал более 2,7 миллиона долларов (более 249 миллионов рублей по текущему курсу) убытков с трех иностранных страховых компаний, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, поданный в феврале. С английских Starr International (Europe) Limited и McGill and Partners Ltd солидарно взыскано около 2 миллионов долларов, с немецкой Allianz Global Corporate & Specialty SE – около 779 тысяч долларов. Как пояснил представитель истца, в иске заявлено требование о взыскании неиспользованной страховой премии по договору перестрахования, который был расторгнут из-за экономических санкций в отношении российских компаний. Ответчики иск не признали, заявив, что суммы, на которые претендует истец, могут быть выплачены после снятия санкций. О предмете договора перестрахования стороны в суде не высказывались. СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней.
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россия, суд, ингосстрах
Экономика, РОССИЯ, суд, Ингосстрах
Суд взыскал с иностранных страховщиков убытки в пользу "Ингосстраха"
Суд в Москве взыскал с иностранных страховщиков $2,7 млн в пользу "Ингосстраха"
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску "Ингосстраха" взыскал более 2,7 миллиона долларов (более 249 миллионов рублей по текущему курсу) убытков с трех иностранных страховых компаний, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, поданный в феврале. С английских Starr International (Europe) Limited и McGill and Partners Ltd солидарно взыскано около 2 миллионов долларов, с немецкой Allianz Global Corporate & Specialty SE – около 779 тысяч долларов.
Как пояснил представитель истца, в иске заявлено требование о взыскании неиспользованной страховой премии по договору перестрахования, который был расторгнут из-за экономических санкций в отношении российских компаний.
Ответчики иск не признали, заявив, что суммы, на которые претендует истец, могут быть выплачены после снятия санкций. О предмете договора перестрахования стороны в суде не высказывались.
СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней.