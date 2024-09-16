https://1prime.ru/20240916/telemeditsina-851595801.html

В "Яндекс" рассказали о продаже "Яндекс Здоровья" компании Genotek

В "Яндекс" рассказали о продаже "Яндекс Здоровья" компании Genotek - 16.09.2024, ПРАЙМ

В "Яндекс" рассказали о продаже "Яндекс Здоровья" компании Genotek

"Яндекс" продает направление телемедицины "Яндекс Здоровье" специализирующейся на генетических исследованиях компании Genotek, которая планирует запустить... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T13:46+0300

2024-09-16T13:46+0300

2024-09-16T13:49+0300

яндекс

телемедицина

домен

медицина

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" продает направление телемедицины "Яндекс Здоровье" специализирующейся на генетических исследованиях компании Genotek, которая планирует запустить рекомендации для профилактики, диагностики и лечения заболеваний с учётом генетического профиля пациента, говорится в пресс-релизе "Яндекса". "Яндекс" продаёт направление телемедицины, которое работает под брендом "Яндекс Здоровье" и помогает проводить онлайн-консультации с врачами. Развивать направление продолжит компания Genotek, специализирующаяся на генетических исследованиях и персонализированной медицине. Опыт и экспертиза позволит Genotek запустить на инфраструктуре "Яндекс Здоровья" персонализированные решения для профилактики, диагностики и лечения заболеваний с учётом генетического профиля пациента", - сказано в релизе "Яндекса". В компании отметили, что направление было экспериментальным. "Яндекс" предоставит Genotek возможность использовать товарный знак "Здоровья" в течение полутора лет. Мобильное приложение и веб-интерфейс будут работать в обычном режиме; в первое время при переходе на сайт "Яндекс Здоровья" пользователь будет автоматически переадресовываться на нужный домен Genotek. "Продажа "Яндекс Здоровья" поможет сохранить работу сервиса и поддержку для пользователей и врачей-партнеров... В свою очередь, "Яндекс" сфокусируется на развитии информационных сервисов, связанных со здоровьем, таких как поиск по врачам, а также на создании и применении нейросетей в медицине", - отметили в "Яндексе". Нейросети компании уже по запросам пользователей формируют подборки практикующих врачей с подробной информацией о них, клиниках, где они работают, и стоимости приема, уточнили в компании.

https://1prime.ru/20240916/defitsit-851595030.html

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яндекс, телемедицина, домен, медицина