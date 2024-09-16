https://1prime.ru/20240916/teroborona-851594216.html

Кабмин поддержал проект о праве губернаторов создавать отряды теробороны

Кабмин поддержал проект о праве губернаторов создавать отряды теробороны - 16.09.2024, ПРАЙМ

Кабмин поддержал проект о праве губернаторов создавать отряды теробороны

Правительство РФ поддерживает концепцию законопроекта, который закрепит за главами регионов право создавать отряды в форме государственных унитарных предприятий | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T12:54+0300

2024-09-16T12:54+0300

2024-09-16T12:54+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ поддерживает концепцию законопроекта, который закрепит за главами регионов право создавать отряды в форме государственных унитарных предприятий (ГУП) для задач теробороны, сообщает РИА Новости.К задачам таких отрядов также относятся усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Отмечается, что участниками региональных отрядов могут быть только граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, заключившие трудовой или гражданско-правовой договор с предприятием.

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