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Построившая "Титаник" компания перейдет под внешнее управление
Построившая "Титаник" компания перейдет под внешнее управление - 16.09.2024, ПРАЙМ
Построившая "Титаник" компания перейдет под внешнее управление
Одна из крупнейших британских судостроительных компаний "Harland and Wolff", на верфи которой был построен пароход "Титаник", перейдёт под внешнее управление... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T18:07+0300
2024-09-16T18:07+0300
2024-09-16T18:08+0300
экономика
судостроение
внешнее управление
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Одна из крупнейших британских судостроительных компаний "Harland and Wolff", на верфи которой был построен пароход "Титаник", перейдёт под внешнее управление из-за неплатежеспособности, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте компании. "Совет директоров пришёл к выводу, что компания является неплатежеспособной, на основе баланса, согласно последней аудированной отчётности и последней управленческой отчётности", - сказано в заявлении. Процесс передачи под внешнее управление представителям консалтинговой фирмы Teneo начнётся на этой неделе. Согласно заявлению, правительство отказало "Harland and Wolff" в кредитовании на 200 миллионов фунтов, из-за чего убыточная компания оказалась в тяжёлом финансовом положении. Таким образом, компания во второй раз с 2019 года перейдёт под внешнее управление. В мае газета Times писала, что пакет финансовой помощи верфи на 200 миллионов фунтов в виде кредитных гарантий был одобрен властями в декабре 2023 года, однако условием его предоставления было прохождение компанией государственной проверки. Как сообщало издание со ссылкой на источник в британском минобороны, глава Минфина дал разрешение на отклонение помощи.
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судостроение, внешнее управление
Экономика, судостроение, внешнее управление
Построившая "Титаник" компания перейдет под внешнее управление
Построившая "Титаник" фирма "Harland and Wolff" перейдет под внешнее управление
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Одна из крупнейших британских судостроительных компаний "Harland and Wolff", на верфи которой был построен пароход "Титаник", перейдёт под внешнее управление из-за неплатежеспособности, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте компании.
"Совет директоров пришёл к выводу, что компания является неплатежеспособной, на основе баланса, согласно последней аудированной отчётности и последней управленческой отчётности", - сказано в заявлении.
Процесс передачи под внешнее управление представителям консалтинговой фирмы Teneo начнётся на этой неделе.
Согласно заявлению, правительство отказало "Harland and Wolff" в кредитовании на 200 миллионов фунтов, из-за чего убыточная компания оказалась в тяжёлом финансовом положении. Таким образом, компания во второй раз с 2019 года перейдёт под внешнее управление.
В мае газета Times писала, что пакет финансовой помощи верфи на 200 миллионов фунтов в виде кредитных гарантий был одобрен властями в декабре 2023 года, однако условием его предоставления было прохождение компанией государственной проверки. Как сообщало издание со ссылкой на источник в британском минобороны, глава Минфина дал разрешение на отклонение помощи.
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