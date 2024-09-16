Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240916/tsb-851594094.html
ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов
ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов - 16.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов
Банк России предлагает изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов и направлений, чтобы выровнять подходы к мерам поддержки, применяемым к... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T12:50+0300
2024-09-16T12:50+0300
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России предлагает изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов и направлений, чтобы выровнять подходы к мерам поддержки, применяемым к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала, говорится в проекте регулятора "Основные направления развития финансового рынка российской федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов". Основная форма льготного кредитования - выплата государством из бюджета субсидии банкам для компенсации той части процентного дохода, который они недополучают при выдаче кредитов по пониженной ставке категориям заемщиков, определенным государством. Но по экономической сути такой механизм представляет собой доплату из бюджета к финансовому результату заемщиков в виде суммы процентной субсидии за весь срок кредита, а это - дополнительная выгода для их акционеров, указывается там. "В свете этого Банк России предлагает изменить программы поддержки приоритетных инвестиционных проектов и направлений таким образом, чтобы как минимум выровнять подходы к мерам поддержки, применяемым к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала. Одним из возможных вариантов может быть применение субсидирования долевого финансирования, то есть выплата субсидии, распределенной во времени, компаниям, выходящим на рынок капитала, как альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам", - предлагает ЦБ. "Это позволит компаниям и инициаторам проектов принимать решение о структуре финансирования исключительно исходя из специфики экономики конкретного проекта и относительной рыночной стоимости этих источников", - считают в ЦБ. "Для этого не потребуется увеличения государственных расходов, учитывая, что субсидия на долевое финансирование будет предоставляться вместо субсидии на кредит. Такую поддержку можно предусмотреть для компаний, реализующих приоритетные для развития экономики проекты (например, в соответствии с таксономией проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики)", - говорится в документе. При этом в перспективе с учетом приоритета развития рынка капитала и долевого финансирования может быть рассмотрен вариант более привлекательных параметров для субсидирования финансирования бизнеса с использованием инструментов рынка капитала относительно стимулов в сфере банковского кредитования, добавляется там же.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_75f4eca20be2252384bc65997f6ed39e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Банк России
12:50 16.09.2024
 
ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов

Банк России предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России предлагает изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов и направлений, чтобы выровнять подходы к мерам поддержки, применяемым к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала, говорится в проекте регулятора "Основные направления развития финансового рынка российской федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".
Основная форма льготного кредитования - выплата государством из бюджета субсидии банкам для компенсации той части процентного дохода, который они недополучают при выдаче кредитов по пониженной ставке категориям заемщиков, определенным государством. Но по экономической сути такой механизм представляет собой доплату из бюджета к финансовому результату заемщиков в виде суммы процентной субсидии за весь срок кредита, а это - дополнительная выгода для их акционеров, указывается там.
"В свете этого Банк России предлагает изменить программы поддержки приоритетных инвестиционных проектов и направлений таким образом, чтобы как минимум выровнять подходы к мерам поддержки, применяемым к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала. Одним из возможных вариантов может быть применение субсидирования долевого финансирования, то есть выплата субсидии, распределенной во времени, компаниям, выходящим на рынок капитала, как альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам", - предлагает ЦБ.
"Это позволит компаниям и инициаторам проектов принимать решение о структуре финансирования исключительно исходя из специфики экономики конкретного проекта и относительной рыночной стоимости этих источников", - считают в ЦБ.
"Для этого не потребуется увеличения государственных расходов, учитывая, что субсидия на долевое финансирование будет предоставляться вместо субсидии на кредит. Такую поддержку можно предусмотреть для компаний, реализующих приоритетные для развития экономики проекты (например, в соответствии с таксономией проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики)", - говорится в документе.
При этом в перспективе с учетом приоритета развития рынка капитала и долевого финансирования может быть рассмотрен вариант более привлекательных параметров для субсидирования финансирования бизнеса с использованием инструментов рынка капитала относительно стимулов в сфере банковского кредитования, добавляется там же.
 
Банк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала