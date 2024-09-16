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ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов

ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов - 16.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов

Банк России предлагает изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов и направлений, чтобы выровнять подходы к мерам поддержки, применяемым к... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T12:50+0300

2024-09-16T12:50+0300

2024-09-16T12:50+0300

банк россии

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России предлагает изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов и направлений, чтобы выровнять подходы к мерам поддержки, применяемым к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала, говорится в проекте регулятора "Основные направления развития финансового рынка российской федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов". Основная форма льготного кредитования - выплата государством из бюджета субсидии банкам для компенсации той части процентного дохода, который они недополучают при выдаче кредитов по пониженной ставке категориям заемщиков, определенным государством. Но по экономической сути такой механизм представляет собой доплату из бюджета к финансовому результату заемщиков в виде суммы процентной субсидии за весь срок кредита, а это - дополнительная выгода для их акционеров, указывается там. "В свете этого Банк России предлагает изменить программы поддержки приоритетных инвестиционных проектов и направлений таким образом, чтобы как минимум выровнять подходы к мерам поддержки, применяемым к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала. Одним из возможных вариантов может быть применение субсидирования долевого финансирования, то есть выплата субсидии, распределенной во времени, компаниям, выходящим на рынок капитала, как альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам", - предлагает ЦБ. "Это позволит компаниям и инициаторам проектов принимать решение о структуре финансирования исключительно исходя из специфики экономики конкретного проекта и относительной рыночной стоимости этих источников", - считают в ЦБ. "Для этого не потребуется увеличения государственных расходов, учитывая, что субсидия на долевое финансирование будет предоставляться вместо субсидии на кредит. Такую поддержку можно предусмотреть для компаний, реализующих приоритетные для развития экономики проекты (например, в соответствии с таксономией проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики)", - говорится в документе. При этом в перспективе с учетом приоритета развития рынка капитала и долевого финансирования может быть рассмотрен вариант более привлекательных параметров для субсидирования финансирования бизнеса с использованием инструментов рынка капитала относительно стимулов в сфере банковского кредитования, добавляется там же.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40