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ЦБ предложил разрешить вывод дивидендов и купонного дохода с ИИС-III

ЦБ предложил разрешить вывод дивидендов и купонного дохода с ИИС-III - 16.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ предложил разрешить вывод дивидендов и купонного дохода с ИИС-III

Банк России предлагает проанализировать возможность вывода гражданами дивидендов и купонного дохода с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) третьего типа... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T13:10+0300

2024-09-16T13:10+0300

2024-09-16T13:10+0300

банк россии

иис-iii

дивиденды

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России предлагает проанализировать возможность вывода гражданами дивидендов и купонного дохода с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) третьего типа без потери права на налоговую льготу, следует из проекта "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов", подготовленного финансовым регулятором. "Наряду с возможностью снятия средств с него (ИИС типа III) в связи с особой жизненной ситуацией, необходимо дополнительно оценить возможность предоставления инвесторам права вывода дивидендов и купонного дохода с ИИС типа III без потери права на налоговую льготу", - говорится в проекте. Кроме того, наряду с включением в перечень финансовых посредников, через которые можно открыть ИИС, управляющих компаний открытых ПИФов, можно рассмотреть возможность открытия ИИС через операторов финансовых платформ, считает регулятор. "Для обеспечения сохранности вложений на ИИС типа III в случае банкротства брокера или управляющей компании предполагается запуск механизма компенсации стоимости имущества на ИИС типа III, участие в котором предполагается добровольным для лиц, осуществляющих открытие и ведение ИИС", - также говорится в проекте документа. ИИС - это специальный счет, для которого предусмотрены льготы по подоходному налогу (НДФЛ). Раньше действовали ИИС двух типов. Владелец первого мог вернуть себе НДФЛ с внесенной на счет суммы в пределах 400 тысяч рублей в год, а второго – получить освобождение от НДФЛ на всю сумму дохода при закрытии счета. При этом инвестор мог одновременно иметь только один ИИС. Теперь законом предусмотрен новый, третий тип ИИС, с более гибкими условиями, позволяющими в частности, комбинировать налоговые льготы счетов первого и второго типов. Ранее открытые счета первых двух типов продолжают действовать, открыть заново теперь можно только ИИС-III. Зато теперь каждый инвестор может иметь до трех счетов, причем без ограничения по сумме на них.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иис-iii, дивиденды