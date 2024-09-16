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Банк России поддержал предсказуемость дивидендных выплат компаний

Банк России поддержал предсказуемость дивидендных выплат компаний - 16.09.2024, ПРАЙМ

Банк России поддержал предсказуемость дивидендных выплат компаний

Банк России выступает за предсказуемость дивидендных выплат и предлагает определить требования к содержанию дивидендной политики публичного общества, говорится... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T13:11+0300

2024-09-16T13:11+0300

2024-09-16T13:11+0300

банк россии

дивиденды

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России выступает за предсказуемость дивидендных выплат и предлагает определить требования к содержанию дивидендной политики публичного общества, говорится в проекте регулятора "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов". "Повышению привлекательности инвестиций и укреплению доверия к компании способствует предсказуемость дивидендных выплат. Для этого планируется определить требования к содержанию дивидендной политики публичного общества, установить обязанность по ее утверждению и раскрытию, а также по объяснению акционерам причин отклонения от утвержденной дивидендной политики. Указанные меры будут способствовать долгосрочному инвестиционному планированию", - говорится в документе. Кроме того, ЦБ считает, что для обеспечения развития российского финансового рынка и роста его капитализации целесообразно продолжить практику отмены функционирования специальных (антикризисных) режимов реализации корпоративных прав и вернуться к установленным законодательством о корпоративных отношениях процедурам. Банк России будет уделять внимание обеспечению публичными компаниями обоснованности и должного уровня информационной прозрачности корпоративных решений, баланса интересов всех участников корпоративных отношений, в том числе миноритарных акционеров. В связи с этим планируется совершенствование регулирования порядка предоставления акционеру документов и информации об обществе, включая уточнение перечня такой информации и оснований отказа в доступе к ней, указывается там же. "Продолжится работа по внедрению в практику российских публичных компаний лучших стандартов корпоративного управления, которые отражены в кодексе корпоративного управления (далее – кодекс) и иных рекомендациях Банка России. Осознанное внедрение рекомендаций кодекса должно повысить устойчивость деятельности компаний, помочь им своевременно адаптироваться к быстро меняющимся условиям ведения бизнеса и использовать новые возможности. Это должно способствовать повышению их привлекательности для инвесторов", - считают в ЦБ. "Дополнительно с учетом накопленного практического опыта Банк России проработает вопрос по актуализации кодекса, в том числе по направлениям взаимодействия с акционерами и инвесторами, вопросы формирования органов управления, организации системы вознаграждения, управления рисками и раскрытия информации", - добавляется там же.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дивиденды