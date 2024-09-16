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ЦБ зафиксировал увеличение ценовых ожиданий бизнеса в сентябре - 16.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ зафиксировал увеличение ценовых ожиданий бизнеса в сентябре
ЦБ зафиксировал увеличение ценовых ожиданий бизнеса в сентябре - 16.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал увеличение ценовых ожиданий бизнеса в сентябре
Ценовые ожидания бизнеса в сентябре вновь несколько увеличились по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в информационно-аналитическом материале Банка... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T17:37+0300
2024-09-16T17:37+0300
банк россии
бизнес
ценовые ожидания
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в сентябре вновь несколько увеличились по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Мониторинг предприятий" за 1–10 сентября. "Ценовые ожидания бизнеса в целом в сентябре вновь несколько увеличились по сравнению с предыдущим месяцем. Их уровень оставался повышенным и значительно превосходил значения 2017–2019 годов, когда инфляция была вблизи цели. Ценовые ожидания снизились только у предприятий добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, водоснабжения и сферы услуг", - говорится в документе. Текущие оценки бизнес-климата в целом по экономике снизились третий месяц – до минимума с февраля 2023 года. Наиболее заметное снижение и самые низкие значения текущего индикатора бизнес-климата отмечались в торговле. В то же время, несмотря на снижение текущих оценок, в целом благоприятной оставалась ситуация в сельском хозяйстве и промышленных производствах, за исключением обработки. "Ожидания компаний улучшились после их коррекции вниз в последние четыре месяца. Оптимизм в будущих оценках повысился у предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств", - говорится в документе. Текущие оценки компаний по производству снизились третий месяц подряд, продолжают в ЦБ. Менее позитивно, чем в августе, ситуацию оценивали предприятия большинства отраслей. Исключение составили предприятия добычи полезных ископаемых, в частности угля, а также строительства, которые сообщали о росте объемов производства. При этом самые низкие оценки сохранились в торговле. В целом в сентябре расширение деловой активности продолжали ограничивать такие факторы, как проблема дефицита кадров, а также сложности с доставкой грузов и платежами по импорту. "Ожидания компаний по производству не только остались позитивными, но и впервые с июня в целом улучшились. Рост оптимизма в ожиданиях был характерен для большинства отраслей, за исключением торговли автотранспортными средствами, водоснабжения, транспортировки и хранения, сферы услуг. Наиболее оптимистичными по‑прежнему были ожидания компаний обрабатывающих производств, особенно среди производителей продукции инвестиционного назначения", - сообщил ЦБ.
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бизнес, ценовые ожидания
Банк России, Бизнес, ценовые ожидания
17:37 16.09.2024
 
ЦБ зафиксировал увеличение ценовых ожиданий бизнеса в сентябре

ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в сентябре вновь несколько увеличились

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в сентябре вновь несколько увеличились по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Мониторинг предприятий" за 1–10 сентября.
"Ценовые ожидания бизнеса в целом в сентябре вновь несколько увеличились по сравнению с предыдущим месяцем. Их уровень оставался повышенным и значительно превосходил значения 2017–2019 годов, когда инфляция была вблизи цели. Ценовые ожидания снизились только у предприятий добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, водоснабжения и сферы услуг", - говорится в документе.
Текущие оценки бизнес-климата в целом по экономике снизились третий месяц – до минимума с февраля 2023 года. Наиболее заметное снижение и самые низкие значения текущего индикатора бизнес-климата отмечались в торговле. В то же время, несмотря на снижение текущих оценок, в целом благоприятной оставалась ситуация в сельском хозяйстве и промышленных производствах, за исключением обработки.
"Ожидания компаний улучшились после их коррекции вниз в последние четыре месяца. Оптимизм в будущих оценках повысился у предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств", - говорится в документе.
Текущие оценки компаний по производству снизились третий месяц подряд, продолжают в ЦБ. Менее позитивно, чем в августе, ситуацию оценивали предприятия большинства отраслей. Исключение составили предприятия добычи полезных ископаемых, в частности угля, а также строительства, которые сообщали о росте объемов производства. При этом самые низкие оценки сохранились в торговле. В целом в сентябре расширение деловой активности продолжали ограничивать такие факторы, как проблема дефицита кадров, а также сложности с доставкой грузов и платежами по импорту.
"Ожидания компаний по производству не только остались позитивными, но и впервые с июня в целом улучшились. Рост оптимизма в ожиданиях был характерен для большинства отраслей, за исключением торговли автотранспортными средствами, водоснабжения, транспортировки и хранения, сферы услуг. Наиболее оптимистичными по‑прежнему были ожидания компаний обрабатывающих производств, особенно среди производителей продукции инвестиционного назначения", - сообщил ЦБ.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
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