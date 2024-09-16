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В Турции призвали снять санкции с работающих в ядерной сфере компаний

В Турции призвали снять санкции с работающих в ядерной сфере компаний - 16.09.2024, ПРАЙМ

В Турции призвали снять санкции с работающих в ядерной сфере компаний

Необходимо снять санкции с действующих в сфере ядерной энергетики компаний. Об этом заявил в понедельник министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T22:33+0300

2024-09-16T22:33+0300

2024-09-16T22:48+0300

энергетика

турция

аэс "аккую"

атомная энергетика

санкции против рф

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СТАМБУЛ, 16 сен - ПРАЙМ. Необходимо снять санкции с действующих в сфере ядерной энергетики компаний. Об этом заявил в понедельник министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Он подчеркнул, что Анкара выступает за ядерную энергетику как часть "лучшего будущего" и поэтому подчеркивает "необходимость снятия всех препятствий, таких как торговые и финансовые ограничения, а также санкции против сектора. По словам Байрактара, эти препятствия не только замедляют технологический прогресс и экономическое развитие, но и одновременно негативно влияют на способность достигать глобальных целей в области устойчивого развития."Крайне необходима поддержка ответственного развития и развертывания ядерной энергетики международной политикой, а не препятствование ей", — процитировало издание Sabah видеообращение Байрактара к участникам конференции МАГАТЭ. Он добавил, что Анкара придерживается цели обеспечения безопасного и мирного использования ядерной энергии и намерена продолжать тесно сотрудничать с МАГАТЭ. На прошлой неделе Байрактар заявил, что решение немецкого концерна Siemens не поставлять заказанное Турцией оборудование для АЭС "Аккую" вызвало задержку в строительстве станции. По словам Байрактара, Анкара примет меры в отношении Siemens. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в свою очередь заявлял, что натироссийскте санкции негативно сказываются на темпах и сроках реализации проекта АЭС "Аккую", но он будет реализован. В понедельник в Вене стартовала 68-я генконференция МАГАТЭ. Она проводится в Венском международном центре. В мероприятии участвуют представители 178 государств-членов МАГАТЭ. В июне председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявлял, что санкции не оказали влияния на сроки строительства АЭС "Аккую". Заказанное у Siemens оборудование не было поставлено и его заменят китайским, доставка ожидается в течение года. В России неоднократно заявляли, что она справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на несколько лет назад и продолжает его усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих странах не раз высказывали мнения, что санкции против РФ неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, при этом санкции серьезно ударили по всей мировой экономике.

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турция, аэс "аккую", атомная энергетика, санкции против рф