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РЖД зафиксировали рост перевозок российских удобрений на экспорт
РЖД зафиксировали рост перевозок российских удобрений на экспорт - 16.09.2024, ПРАЙМ
РЖД зафиксировали рост перевозок российских удобрений на экспорт
Перевозки удобрений на экспорт по сети РЖД в январе-августе 2024 года выросли на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 22,8 миллиона... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T16:40+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Перевозки удобрений на экспорт по сети РЖД в январе-августе 2024 года выросли на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 22,8 миллиона тонн, сообщила компания. "Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД выросли на 17,1%. Их объем за восемь месяцев 2024 года достиг 22,8 миллиона тонн", - говорится в сообщении РЖД. Большая часть удобрений перевезена в направлении портов: Северо-Запада - 16,6 миллиона тонн (+26,2%), Юга - 2,6 миллиона тонн (+7,4%), Дальнего Востока - 92,6 тысячи тонн (рост в 1,8 раза) Всего с января по август 2024 года на сети железных дорог погружено 45,1 миллиона тонн удобрений, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регионы-лидеры по объему погрузки: Пермский край (12,2 миллиона тонн, рост в 1,3 раза), Мурманская область (10 миллионов тонн, +5,3%), Новгородская область (3,5 миллиона тонн, +10,7%).
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россия, ржд, удобрения
Экономика, РОССИЯ, РЖД, удобрения
РЖД зафиксировали рост перевозок российских удобрений на экспорт
Перевозки удобрений на экспорт по сети РЖД в январе-августе выросли на 17,1%
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Перевозки удобрений на экспорт по сети РЖД в январе-августе 2024 года выросли на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 22,8 миллиона тонн, сообщила компания.
"Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД выросли на 17,1%. Их объем за восемь месяцев 2024 года достиг 22,8 миллиона тонн", - говорится в сообщении РЖД.
Большая часть удобрений перевезена в направлении портов: Северо-Запада - 16,6 миллиона тонн (+26,2%), Юга - 2,6 миллиона тонн (+7,4%), Дальнего Востока - 92,6 тысячи тонн (рост в 1,8 раза)
Всего с января по август 2024 года на сети железных дорог погружено 45,1 миллиона тонн удобрений, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регионы-лидеры по объему погрузки: Пермский край (12,2 миллиона тонн, рост в 1,3 раза), Мурманская область (10 миллионов тонн, +5,3%), Новгородская область (3,5 миллиона тонн, +10,7%).