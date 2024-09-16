https://1prime.ru/20240916/ugroza-851597400.html

Лихачев назвал действия ВСУ главной угрозой для ЗАЭС и Курской АЭС

Лихачев назвал действия ВСУ главной угрозой для ЗАЭС и Курской АЭС - 16.09.2024, ПРАЙМ

Лихачев назвал действия ВСУ главной угрозой для ЗАЭС и Курской АЭС

Действия ВСУ в российских приграничных областях являются главной угрозой безопасности Запорожской и Курской АЭС, подчеркнул глава "Росатома" Алексей Лихачев в... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T14:45+0300

2024-09-16T14:45+0300

2024-09-16T14:45+0300

энергетика

магатэ

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алексей лихачев

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ВЕНА, 16 сен - ПРАЙМ. Действия ВСУ в российских приграничных областях являются главной угрозой безопасности Запорожской и Курской АЭС, подчеркнул глава "Росатома" Алексей Лихачев в ходе своего выступления на Генеральной конференции МАГАТЭ."Это, к сожалению, уже реализованные угрозы: уже есть факты нанесения ущерба инфраструктуре станций, социальным объектам, местам жительства работников электростанций, что попирает принципы безопасности, провозглашённые МАГАТЭ", - подчеркнул глава корпорации.Он также добавил, что российская сторона намерена предоставить мировому сообществу имена всех, кто как-либо угрожает безопасности и работе атомных электростанций. Лихачев объяснил, что МАГАТЭ зачастую под давлением западных стран или по иным причинам не раскрывают данные о виновниках аварийных ситуаций, однако по факту происшествия можно идентифицировать "реальных авторов"."Но мы будем работать над этим, будем продолжать отстаивать свою точку зрения", - резюмировал глава "Росатома".

https://1prime.ru/20240916/ugroza-851597159.html

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магатэ, росатом, алексей лихачев, курская аэс, запад