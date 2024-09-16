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"Будет развал". На Западе высказались об Украине после заявления Путина
"Будет развал". На Западе высказались об Украине после заявления Путина - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Будет развал". На Западе высказались об Украине после заявления Путина
Украинские войска в ближайшее время начнут терять боеспособность, как предупреждал президент России Владимир Путин. Такое мнение выразил в интервью... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T23:16+0300
2024-09-16T23:16+0300
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Украинские войска в ближайшее время начнут терять боеспособность, как предупреждал президент России Владимир Путин. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom британский дипломат в отставке и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук.Ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке Путин сказал, что потери украинских сил чреваты разрушением фронта на наиболее важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности всеми ВСУ.По мнению Крука, Путин ясно дал понять, что украинские войска находятся на грани потери боеспособности, что является одной из целей российской армии. Он считает, что в скором времени "произойдет развал ВСУ". "Это случится не сразу, и Западом будут предприняты усилия по их поддержке в ходе американских выборов. Но политический аппарат в Киеве начнет разваливаться, потому что они опираются только на способность вести боевые действия против России и не имеют политической или конституционной легитимности", — пояснил эксперт.Он также отметил, что "когда власть в Киеве развалится" и ее возьмут совсем другие люди, то Москве могут даже не понадобиться посредники для грядущих переговоров.
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Политика, УКРАИНА, ВСУ, СВО, РОССИЯ, переговоры
"Будет развал". На Западе высказались об Украине после заявления Путина
Экс-агент MI-6 Крук спрогнозировал утрату боеспособности ВСУ после слов Путина
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ.
Украинские войска в ближайшее время начнут терять боеспособность, как предупреждал президент России Владимир Путин. Такое мнение выразил в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom британский дипломат в отставке и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук.
Ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке Путин сказал, что потери украинских сил чреваты разрушением фронта на наиболее важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности всеми ВСУ.
По мнению Крука, Путин ясно дал понять, что украинские войска находятся на грани потери боеспособности, что является одной из целей российской армии. Он считает, что в скором времени "произойдет развал ВСУ".
"Это случится не сразу, и Западом будут предприняты усилия по их поддержке в ходе американских выборов. Но политический аппарат в Киеве начнет разваливаться, потому что они опираются только на способность вести боевые действия против России и не имеют политической или конституционной легитимности", — пояснил эксперт.
Он также отметил, что "когда власть в Киеве развалится" и ее возьмут совсем другие люди, то Москве могут даже не понадобиться посредники для грядущих переговоров.
"Пока не поздно": на Западе предупредили Украину о последнем шансе