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Украина достигла нового рекорда по стоимости импортируемой электроэнергии - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Украина достигла нового рекорда по стоимости импортируемой электроэнергии
Украина достигла нового рекорда по стоимости импортируемой электроэнергии - 16.09.2024, ПРАЙМ
Украина достигла нового рекорда по стоимости импортируемой электроэнергии
Украина в августе третий месяц подряд ставит рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии - в августе она достигла 136,3 миллиона долларов, в... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T22:06+0300
2024-09-16T22:06+0300
энергетика
украина
импорт электроэнергии
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Украина в августе третий месяц подряд ставит рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии - в августе она достигла 136,3 миллиона долларов, в результате электричество стало третьим по важности импортируемым товаром для страны, выяснило РИА Новости, изучив данные украинской таможни. Так, украинские закупки электричества у соседей в августе увеличились на 13,5% по сравнению с июлем и почти в 11 раз по сравнению с прошлым годом - до рекордных 136,3 миллиона долларов. Больше страна в конце лета ввозила только нефтепродуктов (на 635 миллионов долларов) и легковых автомобилей (на 337,3 миллиона долларов). Стоимость поставок в августе обновила рекорд как минимум с 2009 года - более ранних данных в открытом доступе нет. Предыдущий максимум был в июле (120,1 миллиона долларов), а до этого - в июне этого года (78,5 миллиона долларов). Таким образом, Украина уже третий месяц подряд импортирует электроэнергию на рекордную сумму. Главным поставщиком электроэнергии в страну в августе была Венгрия, хотя после остановки украинскими властями транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" ее доля немного сократилась - до 32,3% с 39% месяцем ранее. Далее идут Словакия (22,6%) и Румыния (20,9%). В целом за 8 месяцев этого года импорт электричества Украиной достиг 449 миллионов долларов, что в 4,4 раза превышает показатель за январь-август прошлого года. ВС РФ наносят удары по объектам энергетики Украины, связанным с выработкой энергии для производства вооружения и боеприпасов, используемых ВСУ для боевых действий, в том числе для обстрелов мирных российских городов и других населенных пунктов, нападения на Курскую область, других террористических вылазок. Впервые такие удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.
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украина, импорт электроэнергии
Энергетика, УКРАИНА, импорт электроэнергии
22:06 16.09.2024
 
Украина достигла нового рекорда по стоимости импортируемой электроэнергии

РИА Новости: украинский импорт электроэнергии достиг рекордных $136,3 млн

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Украина в августе третий месяц подряд ставит рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии - в августе она достигла 136,3 миллиона долларов, в результате электричество стало третьим по важности импортируемым товаром для страны, выяснило РИА Новости, изучив данные украинской таможни.
Так, украинские закупки электричества у соседей в августе увеличились на 13,5% по сравнению с июлем и почти в 11 раз по сравнению с прошлым годом - до рекордных 136,3 миллиона долларов. Больше страна в конце лета ввозила только нефтепродуктов (на 635 миллионов долларов) и легковых автомобилей (на 337,3 миллиона долларов).
Стоимость поставок в августе обновила рекорд как минимум с 2009 года - более ранних данных в открытом доступе нет. Предыдущий максимум был в июле (120,1 миллиона долларов), а до этого - в июне этого года (78,5 миллиона долларов). Таким образом, Украина уже третий месяц подряд импортирует электроэнергию на рекордную сумму.
Главным поставщиком электроэнергии в страну в августе была Венгрия, хотя после остановки украинскими властями транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" ее доля немного сократилась - до 32,3% с 39% месяцем ранее. Далее идут Словакия (22,6%) и Румыния (20,9%).
В целом за 8 месяцев этого года импорт электричества Украиной достиг 449 миллионов долларов, что в 4,4 раза превышает показатель за январь-август прошлого года.
ВС РФ наносят удары по объектам энергетики Украины, связанным с выработкой энергии для производства вооружения и боеприпасов, используемых ВСУ для боевых действий, в том числе для обстрелов мирных российских городов и других населенных пунктов, нападения на Курскую область, других террористических вылазок. Впервые такие удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.
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ЭнергетикаУКРАИНАимпорт электроэнергии
 
 
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