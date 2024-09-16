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"Уралкалий" заключил с Индией контракт на поставку хлористого калия
"Уралкалий" заключил с Индией контракт на поставку хлористого калия - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Уралкалий" заключил с Индией контракт на поставку хлористого калия
"Уралкалий" заключил контракт с Индией на поставку 600 тысяч тонн хлористого калия до конца 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T18:05+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Уралкалий" заключил контракт с Индией на поставку 600 тысяч тонн хлористого калия до конца 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Уралкалий" подтверждает факт заключения контракта с Индией до конца 2024 года по цене, объективно отражающей текущую рыночную конъюнктуру, объем поставок - 600 000 тонн хлористого калия", - сказали в пресс-службе. Сумма контракта не разглашается, однако аналитическое агентство Metals Mining Intelligence со ссылкой на источники сообщило РИА Новости, что она находилась в "диапазоне заключенных контрактов других производителей 279-283$/т на базисе CFR Индия". Цена контракта станет бенчмарком на калийном рынке до конца года. Как отметили в агентстве, до конца года не предполагается новых контрактов на закупку калия хлористого, поэтому цена продукта будет определяться спросом в основных регионах его потребления. "Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).
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россия, уралкалий, индия, экспорт удобрений
Экономика, РОССИЯ, Уралкалий, ИНДИЯ, экспорт удобрений
"Уралкалий" заключил с Индией контракт на поставку хлористого калия
"Уралкалий" заключил с Индией контракт на поставку 600 тыс тонн хлористого калия
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Уралкалий" заключил контракт с Индией на поставку 600 тысяч тонн хлористого калия до конца 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Уралкалий" подтверждает факт заключения контракта с Индией до конца 2024 года по цене, объективно отражающей текущую рыночную конъюнктуру, объем поставок - 600 000 тонн хлористого калия", - сказали в пресс-службе.
Сумма контракта не разглашается, однако аналитическое агентство Metals Mining Intelligence со ссылкой на источники сообщило РИА Новости, что она находилась в "диапазоне заключенных контрактов других производителей 279-283$/т на базисе CFR Индия". Цена контракта станет бенчмарком на калийном рынке до конца года. Как отметили в агентстве, до конца года не предполагается новых контрактов на закупку калия хлористого, поэтому цена продукта будет определяться спросом в основных регионах его потребления.
"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).
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