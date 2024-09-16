https://1prime.ru/20240916/uscherb-851590384.html

"Ингосстрах" возместил Ozon ущерб после пожара на складе в 2022 году

"Ингосстрах" возместил Ozon ущерб после пожара на складе в 2022 году - 16.09.2024, ПРАЙМ

"Ингосстрах" возместил Ozon ущерб после пожара на складе в 2022 году

"Ингосстрах" возместил Ozon ущерб в 6,4 миллиарда рублей после пожара в фулфилмент-центре в Истринском районе Московской области, который произошел в августе... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T10:23+0300

2024-09-16T10:23+0300

2024-09-16T10:23+0300

ингосстрах

ozon

https://cdnn.1prime.ru/img/83769/08/837690891_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_4b071476faba81ec9fb3b1e0d079c579.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Ингосстрах" возместил Ozon ущерб в 6,4 миллиарда рублей после пожара в фулфилмент-центре в Истринском районе Московской области, который произошел в августе 2022 года, говорится в пресс-релизе компании. "СПАО "Ингосстрах" возместил Ozon ущерб, связанный с пожаром в фулфилмент-центре в Истринском районе Московской области. Совместно с привлеченными экспертами стороны провели масштабное расследование, по результатам которого событие было признано страховым случаем. Ozon уже получил выплату в размере 6,443 миллиарда рублей в полном размере единовременным платежом. Риск был перестрахован на российском рынке. Пожар произошел 3 августа 2022 года. … Ozon арендовал склад у компании из ГК "Ориентир", - говорится в релизе. Там уточняется, что компания компенсировала продавцам стоимость товаров, которые были повреждены или утеряны из-за пожара, из собственных средств к июню 2023 года. А осенью того же года Ozon запустил работу восстановленных блоков фулфилмент-центра. Как прокомментировал РИА Новости совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков, возмещение Ozon ущерба со стороны страховой компании - положительный кейс для рынка, когда "крупнейшие игроки, включая государственного перестраховщика, сумели прийти к общему решению и реализовали ключевую функцию страхования – компенсацию ущерба". "В последнее время у крупных пожаров аномально высокая частотность и далеко не все подобные дела удается закончить полюбовно. Даже в параллельном случае владельцу здания было отказано в выплате, и он сейчас судится и со своей страховой компанией", - добавил Худяков. Крупный пожар в здании склада Ozon в Истринском районе произошел 3 августа 2022 года. По данным экстренных служб, как основные версии причин пожара рассматривались поджог и неисправность электрооборудования. Утром следующего дня в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что открытое горение было ликвидировано. При этом полностью ликвидировать пожар удалось спустя четыре дня. В день пожара СК по Московской области возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, его расследование продолжается. Два сотрудника склада были признаны пропавшими без вести. Позже Клинский городской суд признал одного из них погибшим, обязав компанию "Ориентир Запад-1" (входит в ГК "Ориентир") выплатить матери погибшего компенсацию в 1 миллион рублей. Товары продавцов маркетплейса, а также поврежденное оборудование были застрахованы в "Ингосстрахе" на сумму до 11 миллиардов рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ингосстрах, ozon