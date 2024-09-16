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В Госдуме призвали урегулировать предоставление цифровых услуг

В Госдуме призвали урегулировать предоставление цифровых услуг - 16.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме призвали урегулировать предоставление цифровых услуг

Предоставление цифровых услуг нуждается в правовом урегулировании, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин. | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T08:30+0300

2024-09-16T08:30+0300

2024-09-16T08:30+0300

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вячеслав володин

услуги

онлайн-платформа

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Предоставление цифровых услуг нуждается в правовом урегулировании, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин."Необходимо законодательно урегулировать предоставление таких услуг и защитить права пользователей", - подчеркнул он в Telegram-канале, отметив, что в ближайшие дни Госдума рассмотрит соответствующих законопроект. "Предлагается в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг", - объяснил спикер Госдумы, добавив, что срок действия любого договора будет ограничен последним днем оплаченного периода. Таким образом россияне смогут избежать неожиданных списаний средств за неиспользуемые ими услуги.

https://1prime.ru/20240910/gosduma-851488614.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, вячеслав володин, услуги, онлайн-платформа