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В Госдуме призвали урегулировать предоставление цифровых услуг
В Госдуме призвали урегулировать предоставление цифровых услуг - 16.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме призвали урегулировать предоставление цифровых услуг
Предоставление цифровых услуг нуждается в правовом урегулировании, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T08:30+0300
2024-09-16T08:30+0300
2024-09-16T08:30+0300
госдума
вячеслав володин
услуги
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Предоставление цифровых услуг нуждается в правовом урегулировании, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин."Необходимо законодательно урегулировать предоставление таких услуг и защитить права пользователей", - подчеркнул он в Telegram-канале, отметив, что в ближайшие дни Госдума рассмотрит соответствующих законопроект. "Предлагается в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг", - объяснил спикер Госдумы, добавив, что срок действия любого договора будет ограничен последним днем оплаченного периода. Таким образом россияне смогут избежать неожиданных списаний средств за неиспользуемые ими услуги.
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госдума, вячеслав володин, услуги, онлайн-платформа
Госдума, Вячеслав Володин, услуги, онлайн-платформа
В Госдуме призвали урегулировать предоставление цифровых услуг
Володин: нужно законодательно урегулировать предоставление услуг цифровых подписок
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Предоставление цифровых услуг нуждается в правовом урегулировании, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
"Необходимо законодательно урегулировать предоставление таких услуг и защитить права пользователей", - подчеркнул он в Telegram-канале, отметив, что в ближайшие дни Госдума рассмотрит соответствующих законопроект.
"Предлагается в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг", - объяснил спикер Госдумы, добавив, что срок действия любого договора будет ограничен последним днем оплаченного периода.
Таким образом россияне смогут избежать неожиданных списаний средств за неиспользуемые ими услуги.
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