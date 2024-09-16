https://1prime.ru/20240916/vsu-851589001.html
"Будет переворот". В США предупредили Зеленского об опасной угрозе от ВСУ
"Будет переворот". В США предупредили Зеленского об опасной угрозе от ВСУ - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Будет переворот". В США предупредили Зеленского об опасной угрозе от ВСУ
Вооруженные силы Украины могут организовать переворот в стране в случае достижения мирного соглашения с Москвой, сообщает газета The Washington Post. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T09:15+0300
2024-09-16T09:15+0300
2024-09-16T09:15+0300
политика
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/20/841842018_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_6c648c4f7a923f21ed3126fe74f661a7.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут организовать переворот в стране в случае достижения мирного соглашения с Москвой, сообщает газета The Washington Post."Будет переворот, поскольку эту идею будут продвигать те, кто находится в незатронутых боевыми действиями городах", — цитирует издание одного из бойцов ВСУ.Согласно данным автора материала, украинские военные не поддерживают никакие мирные инициативы, направленные на прекращение конфликта.После нападения ВСУ 6 августа на Курскую область, президент России Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также создает угрозу ядерным объектам.Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию остаются в силе, но Россия отказывается вести переговоры с Украиной на данном этапе из-за инцидента в Курском приграничье.
https://1prime.ru/20240915/vsu-851581205.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/20/841842018_53:0:1386:1000_1920x0_80_0_0_7b6c12f12fae003cd548a465e11b8f7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу
"Будет переворот". В США предупредили Зеленского об опасной угрозе от ВСУ
WP: ВСУ грозят переворотом в случае мирной сделки с Россией
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины могут организовать переворот в стране в случае достижения мирного соглашения с Москвой, сообщает
газета The Washington Post.
"Будет переворот, поскольку эту идею будут продвигать те, кто находится в незатронутых боевыми действиями городах", — цитирует издание одного из бойцов ВСУ.
Согласно данным автора материала, украинские военные не поддерживают никакие мирные инициативы, направленные на прекращение конфликта.
После нападения ВСУ 6 августа на Курскую область, президент России Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также создает угрозу ядерным объектам.
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию остаются в силе, но Россия отказывается вести переговоры с Украиной на данном этапе из-за инцидента в Курском приграничье.
"Отчаянно умоляют". В США рассказали правду о состоянии ВСУ