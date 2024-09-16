https://1prime.ru/20240916/vsu-851589001.html

"Будет переворот". В США предупредили Зеленского об опасной угрозе от ВСУ

"Будет переворот". В США предупредили Зеленского об опасной угрозе от ВСУ - 16.09.2024, ПРАЙМ

"Будет переворот". В США предупредили Зеленского об опасной угрозе от ВСУ

Вооруженные силы Украины могут организовать переворот в стране в случае достижения мирного соглашения с Москвой, сообщает газета The Washington Post. | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T09:15+0300

2024-09-16T09:15+0300

2024-09-16T09:15+0300

политика

украина

всу

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут организовать переворот в стране в случае достижения мирного соглашения с Москвой, сообщает газета The Washington Post."Будет переворот, поскольку эту идею будут продвигать те, кто находится в незатронутых боевыми действиями городах", — цитирует издание одного из бойцов ВСУ.Согласно данным автора материала, украинские военные не поддерживают никакие мирные инициативы, направленные на прекращение конфликта.После нападения ВСУ 6 августа на Курскую область, президент России Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также создает угрозу ядерным объектам.Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию остаются в силе, но Россия отказывается вести переговоры с Украиной на данном этапе из-за инцидента в Курском приграничье.

https://1prime.ru/20240915/vsu-851581205.html

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