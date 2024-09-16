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"Будет переворот". В США предупредили Зеленского об опасной угрозе от ВСУ - 16.09.2024, ПРАЙМ
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"Будет переворот". В США предупредили Зеленского об опасной угрозе от ВСУ
"Будет переворот". В США предупредили Зеленского об опасной угрозе от ВСУ - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Будет переворот". В США предупредили Зеленского об опасной угрозе от ВСУ
Вооруженные силы Украины могут организовать переворот в стране в случае достижения мирного соглашения с Москвой, сообщает газета The Washington Post. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T09:15+0300
2024-09-16T09:15+0300
политика
украина
всу
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут организовать переворот в стране в случае достижения мирного соглашения с Москвой, сообщает газета The Washington Post."Будет переворот, поскольку эту идею будут продвигать те, кто находится в незатронутых боевыми действиями городах", — цитирует издание одного из бойцов ВСУ.Согласно данным автора материала, украинские военные не поддерживают никакие мирные инициативы, направленные на прекращение конфликта.После нападения ВСУ 6 августа на Курскую область, президент России Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также создает угрозу ядерным объектам.Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию остаются в силе, но Россия отказывается вести переговоры с Украиной на данном этапе из-за инцидента в Курском приграничье.
https://1prime.ru/20240915/vsu-851581205.html
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украина, всу
Политика, УКРАИНА, ВСУ
09:15 16.09.2024
 
"Будет переворот". В США предупредили Зеленского об опасной угрозе от ВСУ

WP: ВСУ грозят переворотом в случае мирной сделки с Россией

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут организовать переворот в стране в случае достижения мирного соглашения с Москвой, сообщает газета The Washington Post.
"Будет переворот, поскольку эту идею будут продвигать те, кто находится в незатронутых боевыми действиями городах", — цитирует издание одного из бойцов ВСУ.
Согласно данным автора материала, украинские военные не поддерживают никакие мирные инициативы, направленные на прекращение конфликта.
После нападения ВСУ 6 августа на Курскую область, президент России Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также создает угрозу ядерным объектам.
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию остаются в силе, но Россия отказывается вести переговоры с Украиной на данном этапе из-за инцидента в Курском приграничье.
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