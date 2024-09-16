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В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа - 16.09.2024, ПРАЙМ
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В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа - 16.09.2024, ПРАЙМ
В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Раут связывался с украинскими военными. При этом... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T19:06+0300
2024-09-16T20:19+0300
политика
сша
покушение на дональда трампа
всу
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Раут связывался с украинскими военными. При этом его предложения посчитали оторванными от реальности. Об этом рассказал телеканалу CNN представитель командования сухопутными силами ВСУ. Он подтвердил, что Раут несколько раз связывался с украинскими военными через интернет. По словам представителя, лучше всего сообщения Раута "можно описать как оторванные от реальности идеи". В ВСУ сообщили, Раут обращался к ним с предложениями по иностранным наемникам, но его идеи сочли неосуществимыми и даже не отвечали на сообщения. Представитель ВСУ также рассказал, что Раут никогда не служил в украинском "Иностранном легионе". В подразделении "Азов"* американскому телеканалу CNN заявили, что Раут никак не связан с ними. Ранее Раут описывал в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" попытки присоединиться к ВСУ, но в 56 лет он не имел опыта военной службы, поэтому ему отказывали. Издание Wall Street Journal сообщало, что Раут участвовал в вербовке в украинский "Интернациональный легион", но данное формирование вступило с ним в конфликтовала, так как он действовал от лица подразделения, официально не имея к нему никакого отношения.В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.* Запрещенная в России террористическая организация
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сша, покушение на дональда трампа, всу
Политика, США, покушение на Дональда Трампа, ВСУ
19:06 16.09.2024 (обновлено: 20:19 16.09.2024)
 
В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа

Командир ВСУ: подозреваемый в покушении на Трампа Раут предлагал наемников

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Раут связывался с украинскими военными. При этом его предложения посчитали оторванными от реальности. Об этом рассказал телеканалу CNN представитель командования сухопутными силами ВСУ.
Он подтвердил, что Раут несколько раз связывался с украинскими военными через интернет. По словам представителя, лучше всего сообщения Раута "можно описать как оторванные от реальности идеи".
В ВСУ сообщили, Раут обращался к ним с предложениями по иностранным наемникам, но его идеи сочли неосуществимыми и даже не отвечали на сообщения. Представитель ВСУ также рассказал, что Раут никогда не служил в украинском "Иностранном легионе".
В подразделении "Азов"* американскому телеканалу CNN заявили, что Раут никак не связан с ними.
Ранее Раут описывал в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" попытки присоединиться к ВСУ, но в 56 лет он не имел опыта военной службы, поэтому ему отказывали. Издание Wall Street Journal сообщало, что Раут участвовал в вербовке в украинский "Интернациональный легион", но данное формирование вступило с ним в конфликтовала, так как он действовал от лица подразделения, официально не имея к нему никакого отношения.
В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.
* Запрещенная в России террористическая организация
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
Песков назвал заботой Вашингтона связь покушения на Трампа с Украиной
12:44
 
ПолитикаСШАпокушение на Дональда ТрампаВСУ
 
 
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